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Економічний вплив CU Boulder у Колорадо сягає 4.3 мільярда доларів

ByРоберт Ендрю

Жовтень 20, 2023
Економічний вплив CU Boulder у Колорадо сягає 4.3 мільярда доларів

Нове дослідження, проведене відділом бізнес-досліджень Школи бізнесу Лідса CU Boulder, показало, що університет мав значний економічний вплив у всьому штаті Колорадо на загальну суму 4.3 мільярда доларів США протягом 2022–23 фінансового року. Це означає збільшення порівняно з 3.3 мільярда доларів у попередньому році.

Дослідження проаналізувало різні фактори, які сприяли економічному впливу CU Boulder. Загалом в університеті працювало 19,189 1.1 викладачів, співробітників і студентів, а загальні витрати на зарплату та виплати становили 1.8 мільярда доларів США. Це працевлаштування створило прямий економічний ефект у розмірі XNUMX мільярда доларів, охоплюючи не лише зарплати, але й витрати університету на товари та послуги від місцевих постачальників.

Крім того, опосередкований і індукований вплив CU Boulder, який став результатом досліджень і передачі технологій, сприяв зростанню компанії та створенню робочих місць, що призвело до загального впливу в 2.5 мільярда доларів США. Такі фактори, як інфляція, збільшення витрат на оплату праці та покращення якості даних із більш детальним визначенням витрат у Колорадо, сприяли посиленню економічного впливу. Статус CU Boulder як найбільшого економічного внеску в статистичну агломерацію Боулдер також демонструє його важливість для місцевої економіки.

Крім того, дослідження показало, що витрати CU Boulder на дослідження склали 643 мільйони доларів США, що призвело до економічного внеску в 1.2 мільярда доларів США. Витрати немісцевих студентів і відвідувачів університету в штаті досягли 777 мільйонів доларів, охоплюючи витрати на оренду, продукти, транспорт, догляд за дітьми, відпочинок та охорону здоров’я.

Прямі витрати CU Boulder протягом фінансового року оцінювалися в 700 мільйонів доларів США, що включало бюджетні витрати на будівельні проекти. Зокрема, проекти реконструкції Hellems Arts and Sciences і Mary Rippon Outdoor Theatre були одними з найбільших проектів у CU Boulder.

З огляду на загальний економічний вплив усіх кампусів і дочірніх лікарень системи Університету Колорадо, загальний вплив у всьому штаті сягнув вражаючих 17.2 мільярдів доларів протягом 2022–23 фінансового року, підтримуючи загалом 98,175 XNUMX робочих місць переважно в Боулдері, Денвер , а також столичні райони Колорадо-Спрінгс.

Важливо зазначити, що дослідження не включало вплив випускників, пенсіонерів, легкої атлетики чи передачі технологій. Однак ці результати підкреслюють значний внесок CU Boulder в економіку штату та загальну якість життя.

джерела:
– Відділ бізнес-досліджень Лідської школи бізнесу CU Boulder

By Роберт Ендрю

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