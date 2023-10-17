Вплив дощових черв’яків на вивітрювання ґрунту

У недавньому дослідженні дослідники зі Стенфордського університету досліджували роль дощових черв’яків у процесах вивітрювання ґрунту. Дощові черв’яки відомі своєю здатністю розщеплювати органічний матеріал і осадові зерна, що робить їх цінними для садівництва та компостування. За словами Едріана Вакетта, докторанта ґрунтознавства в Стенфорді, дощові черв’яки споживають зерна ґрунту та зберігають найбільші з них у своїх шлунках, сприяючи розщепленню ґрунту та вивільненню поживних речовин.

Однак, хоча дощові черв’яки можуть бути корисними в контрольованому середовищі, вони можуть становити загрозу, якщо їх ввести в природні екосистеми. Їх діяльність може впливати на процеси в ґрунті, такі як утримання органічної речовини та поживних речовин, а також на проникнення води та хімічні реакції. Крім того, дощові черв’яки сприяють кругообігу вуглекислого газу, розщеплюючи органічний матеріал і викидаючи вуглекислий газ в атмосферу.

Дослідницька група провела своє дослідження в Національному лісі Ель-Юнке в Пуерто-Ріко, досліджуючи зміни розмірів осаду в товщі ґрунту, де були дощові черв’яки. Вони виявили, що ділянки, де риють дощові черв’яки, мають менші середні розміри частинок, що вказує на значний вплив на структуру ґрунту. Насправді зерна кварцу в зоні біотурбації черв’яка були майже на 50% менші, ніж ті, у яких черв’як не активний.

Це перше дослідження, яке вивчає розпад кремнезему, спричинений хробаками, у ґрунтах на місці. Дослідники підрахували, що дощові черв’яки сприяють приблизно 2% загального вивітрювання ґрунтів El Yunque. Однак це вважається консервативною оцінкою, оскільки дощові черв’яки потенційно можуть бути більш суттєвим механізмом вивітрювання, ніж вважалося спочатку.

Розповсюдження дощових черв’яків на нові території може призвести до підвищення рівня вивітрювання. Було помічено, що дощові черв’яки проникають у ліси північних широт, які історично були вільні від черв’яків. Команда досліджувала профілі ґрунтів на Алясці, Міннесоті, Фінляндії та Швеції, спостерігаючи за змінами середнього розміру частинок у районах, куди нещодавно вторглися дощові черв’яки.

Хоча окремі дощові черв’яки можуть викликати невеликі зміни, сукупний вплив активності дощових черв’яків на вивітрювання ґрунту є значним. Розуміння впливу дощових черв’яків на динаміку вивітрювання ґрунту має вирішальне значення для прогнозування та управління ґрунтовими процесами в різних екосистемах.

джерело:

– Презентація: [посилання буде додано після подання]

– Надано Геологічним товариством Америки

Зразок цитирования:

Phys.org. (2023, 17 жовтня). Ефект дощового черв'яка: розгадка динаміки вивітрювання ґрунту. Отримано з [посилання буде додано після подання]