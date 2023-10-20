Таємничий елемент, знайдений у стародавній теорії лавових іскор про витік ядра Землі

Вчені зробили дивовижне відкриття після виявлення таємничого елемента в стародавній лаві, що призвело до теорій про витік ядра Землі. Дослідження лавових потоків віком 62 мільйони років на острові Баффін на Арктичному архіпелазі Канади виявило надзвичайно високий рівень гелію-3, рідкісного ізотопу, пов’язаного з внутрішньою роботою нашої планети. Висновки, опубліковані в журналі Nature, викликали жваві дебати серед дослідників і експертів.

Дослідницька група, що складається з геохіміків з Океанографічного інституту Вудс-Хоул і Каліфорнійського технологічного інституту, зібрала показання древніх лавових потоків острова Баффін. Вони виявили, що суша містить найвищий вміст гелію-3, гелію-4 та іншого ізотопу, який коли-небудь знаходили в наземних вулканічних породах. Це привернуло значну увагу, оскільки виявлення таких високих рівнів гелію-3 на неастрономічному місці має велике значення.

Гелій-3 надзвичайно рідкісний через свою природу. Досягнувши поверхні, він виходить в атмосферу і розсіюється в космосі. Тому, якщо гелій-3 виявлять на поверхні, ймовірно, він походить із ядра Землі. Ця знахідка потенційно може надати фізичні приклади матеріалу ядра, кидаючи виклик попередньому розумінню того, що ядро ​​Землі було закрите.

Наслідки цього відкриття величезні. Вчені могли б досліджувати матеріал ядра способами, які раніше були неможливими, якщо вдасться встановити, що матеріал справді витікає з ядра. Наявність первісного гелію-3 може містити секрети формування нашої планети, до яких неможливо отримати доступ іншими способами. Це відкриття свідчить про те, що глибини Землі більш динамічні, ніж уявлялося раніше, перевертаючи загальноприйняті уявлення про геохімічну ізоляцію між ядром та іншими шарами нашої планети.

Форрест Хортон, геохімік з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, називає відкриття «захоплюючим» і підкреслює, що попереду ще багато роботи. Дослідження поставило більше питань, ніж дало відповідей, відкриваючи нові шляхи для дослідження ядра Землі. Інші докази витоку з ядра були надані в доповіді вчених, опублікованій в журналі Nature.

Загалом, це новаторське відкриття кидає виклик існуючим знанням про ядро ​​Землі та дає вченим можливість досліджувати матеріал ядра безпрецедентними способами. Наслідки цього дослідження можуть кардинально змінити наше розуміння формування та динаміки нашої планети.

джерела:

– The Irish Sun (URL не надано)

– Природа (журн.)