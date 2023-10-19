Вплив земної атмосфери на пошуки життя у Всесвіті

У галузі астробіології вчені часто дивляться на Землю як на шаблон для розуміння можливостей життя у Всесвіті. Особливий інтерес представляють аналоги Землі — планети, схожі на нашу за придатністю для проживання та складом атмосфери. Однак атмосфера Землі з часом різко змінилася, що вимагає розуміння її минулого, щоб краще шукати ознаки життя на інших планетах.

Фанерозойський еон, який охоплює останні 500 мільйонів років, зіграв вирішальну роль в еволюції земної атмосфери та появі різноманітних видів. У цей період спостерігалося збільшення вмісту кисню та розвиток тварин, наземних рослин і динозаврів. Однак сучасні методи, які використовуються для пошуку ознак життя на екзопланетах, не враховують зміни земної атмосфери з часом.

Щоб подолати цю прогалину, команда дослідників з Корнельського університету створила симуляцію атмосфери Землі під час фанерозойського еону. Команда під керівництвом Ребекки Пейн і Лізи Калтенеггер мала на меті надати інструмент для планування та інтерпретації спостережень за атмосферами екзопланет. Розуміючи склад атмосфери Землі протягом різних періодів, астрономи можуть краще визначати перспективні цілі для пошуку життя.

Дослідження екзопланет наразі переходить від відкриття до визначення характеристик, чому сприяють передові телескопи, здатні отримувати спектри безпосередньо з атмосфер екзопланет. За допомогою таких методів, як пряме зображення та аналіз спектрів пропускання, астрономи можуть збирати важливі дані про склад атмосфер екзопланет. Очікується, що майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба надасть ще більш детальну інформацію.

Хоча було відкрито та охарактеризовано багато екзопланет, аналогів Землі на різних етапах еволюції атмосфери бракує. Фанерозойський еон, зокрема, представляє інтерес завдяки значним розвиткам земного життя. Моделюючи спектри пропускання, створювані атмосферою планети, дослідники можуть визначити її склад і наявність ознак життя.

Розуміння еволюції земної атмосфери може дати цінну інформацію, яка допоможе спрямувати пошуки життя на екзопланетах. Виявляючи аналоги Землі на різних стадіях розвитку атмосфери, вчені можуть звузити коло потенційних цілей у пошуках позаземного життя.

джерела:

– «Киснева винагорода для земноподібних екзопланет: спектри Землі через фанерозой» – Ребекка Пейн і Ліза Калтенеггер

– Всесвіт сьогодні