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Знайдено чорні діри на рекордній відстані від Землі

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Знайдено чорні діри на рекордній відстані від Землі

Недавнє відкриття виявило наявність чорних дір на надзвичайно близькій відстані від Землі. Тепер відомо, що зоряне скупчення Гіади, розташоване на відстані 153 світлових років, містить дві або три чорні діри. На відміну від попередніх відкриттів, ці чорні діри знаходяться в скупченні, яке видно неозброєним оком з помірно темного неба.

Зоряне скупчення Гіад часто затьмарюється його більш відомим сусідом, Плеядами. Проте Гіади є найближчим до Землі зоряним скупченням. Попередні спостереження чорних дір проводилися набагато далі, а нинішнім рекордсменом є Gaia BH1, розташована на відстані 1,600 світлових років від нас.

Відкриття чорних дір у скупченні Гіади стало можливим завдяки точним вимірюванням розташування та руху зірок скупчення. Комп’ютерні моделі були використані для повторення розподілу зірок навколо центру скупчення, і найкращі збіги були знайдені, коли були включені дві або три чорні діри.

Це спостереження має важливе значення для розуміння еволюції зоряних скупчень та їх внеску в джерела гравітаційних хвиль. Це також дає цінну інформацію про те, як наявність чорних дір впливає на динаміку зоряних скупчень.

Більшість пошуків чорних дір зосереджено на кульових скупченнях в гало Чумацького Шляху, але це відкриття свідчить про те, що відкриті скупчення, такі як Гіади, які знаходяться ближче до Землі, пропонують захоплюючі можливості для подальшого вивчення.

Результати цього дослідження були опубліковані в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

джерела:
– Щомісячні повідомлення Королівського астрономічного товариства

By Габріель Бота

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