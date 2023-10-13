Підготовка до впливу: як сонячне затемнення перевірить електромережі

У цій статті розглядається майбутнє кільцеподібне сонячне затемнення та його потенційний вплив на електричні мережі в Сполучених Штатах. Через те, що затемнення пройде над кількома ключовими сонячними гарячими точками, включаючи Каліфорнію та Техас, оператори електромереж готуються до значного падіння сонячної потужності, що може створити проблеми із задоволенням попиту на електроенергію.

Після останнього сонячного затемнення в 2017 році сонячна енергія стала набагато більш домінуючою в енергетичному балансі США. У Каліфорнії, наприклад, потужність сонячної генерації подвоїлася, і тепер сонце регулярно забезпечує понад половину потреб штату вдень. У результаті зменшення вироблення сонячної енергії під час затемнення може стати серйозним випробуванням для мережі.

Згідно з оцінками оператора електромережі, більше третини сонячної потужності країни може бути недоступною в якийсь момент затемнення, що потенційно вплине на здатність забезпечити енергією близько 20 мільйонів будинків. Завдання для операторів електромереж є подвійним: знайти альтернативні джерела електроенергії, щоб заповнити прогалину під час затемнення, і плавно наростити сонячну генерацію після закінчення затемнення.

Оператори мереж у Каліфорнії та Техасі, де затемнення матиме значний вплив, готувалися до події місяцями. Щоб впоратися зі зниженим сонячним випромінюванням, операторам, можливо, доведеться покладатися на розпалювання природних газових установок на початку дня та використання мережевих батарей, які заряджалися протягом ночі. Однак швидке збільшення виробництва електроенергії після закінчення затемнення представляє ще одну проблему, оскільки темпи зростання перевищуватимуть нормальний рівень.

Незважаючи на ці проблеми, представники електромережі впевнені у своїй підготовці та вважають, що мережа добре підготовлена ​​до боротьби із затемненням. Координація між електростанціями та можливість використовувати альтернативні ресурси в сусідніх державах забезпечують певну гнучкість в управлінні наслідками затемнення. Однак Техас, який керує власною ізольованою електромережею, може зіткнутися з унікальними проблемами, пов’язаними з втратою сонячної енергії.

Окрім впливу на сонячну енергію, очікується, що затемнення також матиме вторинні ефекти, такі як зниження температури та зменшення турбулентності повітря. Ці фактори також потенційно можуть вплинути на виробництво енергії вітру. Тим не менш, оператори мереж оптимістично налаштовані, що вони зможуть впоратися з проблемами, пов’язаними з затемненням, і підтримувати стабільне постачання електроенергії.

джерела:

– Каліфорнійський незалежний системний оператор (Caiso)

– Електричний інститут Едісона (EEI)

– Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA)