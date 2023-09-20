Чи можуть миші вивчити нову пісню?

Протягом багатьох років дослідники вважали, що мишачі пісні були інстинктивними та фіксованими. Однак у 2012 році команда нейробіологів з Університету Дьюка провела експеримент, щоб перевірити це припущення. Дослідники хірургічно оглушили п'ятьох мишей і порівняли їхні пісні з піснями мишей, які чують. Вони виявили, що пісні глухих мишей стали деградованими та невпізнанними, що вказує на те, що здатність чути себе та інших є вирішальною для пісні миші.

Цей експеримент дав підказки до походження мови, яка довгий час вважалася «найважчою проблемою науки». Хоча вокальне навчання спостерігалося у таких видів, як співочі птахи та кити, вчені вважали, що ці здібності не пов’язані з людською мовою. Відкриття вокального навчання у мишей свідчить про те, що критична здатність до мови може існувати в континуумі.

Інші знахідки ще більше стирають межу між спілкуванням людей і тварин. Черепахи, які виробляють і реагують на звуки, личинки коралів, які можуть чути здорові рифи, і рослини, які можуть виявляти звуки, були вивчені. Ці відкриття свідчать про те, що намір і значення можна знайти в нелюдських звуках, вказуючи на появу в мові структур, заснованих на правилах.

Століттями мова вважалася унікальною характеристикою людини, яка відрізняла нас від інших видів. Ця віра виправдовує наше панування над тваринами і робить еволюцію мови загадкою. Однак експерти з лінгвістики, біології та когнітивної науки тепер підозрюють, що мова могла мати спільні компоненти між видами, проливаючи світло на внутрішнє життя тварин і нашу власну еволюційну історію.

Джерело: The New York Times

Визначення:

– Навчання вокалу: здатність вивчати та виробляти звуки шляхом імітації та практики.

– Сонограма: візуальне представлення звуку, що показує частоту та інтенсивність різних компонентів.

– Нейробіолог: вчений, який вивчає нервову систему та її зв’язок із поведінкою.

– Китоподібні: морські ссавці, включаючи дельфінів і китів.

– Ластоногі: морські ссавці, включаючи тюленів і морських левів.

– Передній мозок: передня частина мозку, відповідальна за вищі когнітивні функції.

– Підводний сухопутний міст: сухопутний зв’язок між двома масивами суші, який знаходиться під водою через підвищення рівня моря.