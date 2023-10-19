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Збільшення пилу в повітрі викликає занепокоєння щодо зміни клімату

ByВікі Ставропулу

Жовтень 19, 2023
Збільшення пилу в повітрі викликає занепокоєння щодо зміни клімату

За даними Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), у 2022 році рівень пилу в повітрі у світі збільшився. Організація закликала до подальших досліджень зв’язку між зміною клімату та збільшенням кількості гарячих точок піщаних бур. Зростання пилу пояснюється збільшенням викидів із таких регіонів, як західно-центральна Африка, Аравійський півострів, Іранське плато та північно-західний Китай.

Глава ВМО Петтері Таалас підкреслив, що діяльність людини впливає на піщані та пилові бурі. Вищі температури, посуха та посилене випаровування призводять до зниження вологості ґрунту, що в поєднанні з поганим землекористуванням сприяє частішим піщаним і пиловим бурям. У щорічному звіті ВМО проаналізовано виникнення та небезпеку пилових бур, підкресливши їхній вплив на суспільство.

Звіт показав, що середньорічна середньорічна концентрація пилу на поверхні в 2022 році була дещо вищою, ніж у 2021 році. У 2021 році ця цифра становила 13.5 мікрограмів на кубічний метр, тоді як у 2022 році вона зросла до 13.8 мікрограмів на кубічний метр. Регіон Боделе в Чаді зафіксував найвищу середньорічну концентрацію пилу на поверхні, коливаючись від 900 до 1,200 мікрограмів на кубічний метр. У південній півкулі, центральній Австралії та на західному узбережжі Південної Африки були найвищі концентрації, коливаючись від 200 до 300 мікрограмів на кубічний метр.

Пилові бурі мають далекосяжні наслідки, сприяючи затемненню неба та погіршенню якості повітря. У звіті зазначено, що приблизно 2,000 мільйонів тонн пилу потрапляє в атмосферу щороку, впливаючи на економіку, екосистеми, погоду та клімат, навіть у регіонах, віддалених за тисячі кілометрів. Незважаючи на те, що природні процеси відіграють певну роль, погане управління водними ресурсами та землею також сприяє цьому.

У бюлетені було висвітлено три великі інциденти у 2022 році, включаючи «виключний спалах пилу» з північної Африки над Іспанією та Португалією, який перевищив норми якості повітря Європейського Союзу. На Близькому Сході сталася ще одна сильна пилова буря, яка погіршила видимість у всьому регіоні. Крім того, пилова буря на сході Сполучених Штатів вплинула на сільськогосподарську діяльність.

Таалас підкреслив важливість усунення впливу піщаних і пилових бур на здоров'я, транспорт і сільське господарство. У бюлетені закликали до подальших досліджень зв’язку між пиловими бурями та зміною клімату, оскільки ця область залишається маловивченою. ВМО має на меті створити системи раннього попередження про погодні катаклізми в усьому світі протягом чотирьох років, щоб пом’якшити погіршення наслідків зміни клімату, включаючи пилові бурі.

By Вікі Ставропулу

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