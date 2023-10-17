Нове дослідження показує, що китобійний промисел знищив більшість фінвалів східної північної частини Тихого океану в 20 столітті

Згідно з новим дослідженням, проведеним біологами Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, 99% популяції фінвалів у східній частині Тихого океану було знищено в результаті китобійного промислу в 20 столітті. Це число значно перевищує попередні оцінки, що підкреслює серйозність впливу людської діяльності на навколишнє середовище. У той час як попередні дослідження спиралися на записи китобійного промислу або мітохондріальну ДНК, це дослідження використовувало весь геном, щоб забезпечити повне розуміння поточного розміру та генетичного різноманіття фінвалів, що залишилися.

Промисловий китобійний промисел у 20 столітті спричинив майже повне зникнення популяції фінвалів, особливо у східній північній частині Тихого океану. Це на відміну від 19-го століття, коли більшість видів китів були знищені китобійним промислом, але більшим видам, таким як синій і фінальний кит, вдалося вижити відносно неушкодженим.

Дослідження, проведене біологами Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, було складним, оскільки отримати зразки ДНК живих китів виявилося складно. Проте дослідження включало аналіз 50 китів, у тому числі фінвалів із Каліфорнійської затоки, які не були об’єктами китобоїв, але належали до невеликої ізольованої групи.

Результати дослідження показали, що фінвали Каліфорнійської затоки розділилися приблизно 16,000 114 років тому, зберігаючи популяцію приблизно 20 дорослих особин. Навпаки, популяція східної північної частини Тихого океану була великою та взаємопов’язаною, доки китобійний промисел у 24,000 столітті не призвів до катастрофічного скорочення чисельності з 305 26 особин до лише 52 за період від XNUMX до XNUMX років.

Незважаючи на руйнівний спад, генетичного різноманіття фінвалів, що залишилися у східній частині північної частини Тихого океану, все ще достатньо, щоб забезпечити їх відновлення, якщо вжити відповідних заходів щодо збереження. Однак збереження поточних засобів захисту та усунення зовнішніх загроз, таких як зміна клімату та удари суден, має вирішальне значення для поточного відновлення цих популяцій китів.

Дослідження, проведене на честь покійного професора Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Роберта Уейна, є важливим кроком у розумінні проблем, з якими стикаються фінвали. У міру вдосконалення обчислювальних моделей врахування таких факторів, як зміна клімату, стане важливим для оцінки ризику вимирання та розробки ефективних стратегій збереження.

Основна інформація:

Нове дослідження показує, що китобійний промисел у 20-му столітті призвів до майже вимирання 99% популяції фінвалів у східній північній частині Тихого океану. У дослідженні, проведеному біологами Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, використовувався весь геном, щоб отримати повне розуміння поточного розміру та генетичного різноманіття китів, що залишилися. Незважаючи на те, що популяція фінвалів у східній північній частині Тихого океану може відновитися за допомогою природоохоронних заходів, підтримання захисту та усунення зовнішніх загроз мають вирішальне значення для їхнього виживання. Дослідження підкреслює руйнівний вплив діяльності людини на навколишнє середовище та підкреслює важливість розробки обчислювальних моделей для оцінки ризиків вимирання та інформування про стратегії збереження.

Визначення:

– Генетичне різноманіття: різноманітність генів у межах певного виду чи популяції.

– Мітохондріальна ДНК: генетичний матеріал, розташований у мітохондріях клітин, успадкований лише від матері та зазвичай використовується в генетичних дослідженнях.

– Китобійний промисел: практика полювання та вбивства китів заради їхнього м’яса, нафти чи інших продуктів.

– Промисловий китобійний промисел: широкомасштабне полювання на китів у комерційних цілях.

– Геном: повний набір генетичного матеріалу в організмі.

джерела:

– Дослідження опубліковано в Nature Communications

– Дослідження, проведене біологами UCLA