Народження нової планети: спостереження за сяйвом після зіткнення планет

Астрономи потенційно виявили наслідки масштабного зіткнення двох планет-гігантів, явище, яке може призвести до створення нової планети. Це спостереження дає рідкісну можливість спостерігати народження планети в реальному часі та проливає світло на процес формування планет.

У грудні 2021 року астрономи помітили незвичайне мерехтіння від сонцеподібної зірки, розташованої приблизно за 1,800 світлових років від Землі. Зірка, відома як ASASSN-21qj, демонструвала зміни у видимому світлі протягом кількох місяців, часом майже зникаючи, перш ніж повернутися до початкової яскравості. Це явище затемнення часто приписують матеріалу, який проходить між зіркою та Землею.

Однак астроном-любитель на ім’я Арту Сайніо звернув увагу на важливе спостереження. Він зазначив, що за два з половиною роки до згасання зірки випромінювання інфрачервоного світла від її місця зросло приблизно на 4%. Це підняло питання про те, чи пов’язані ці два набори спостережень і що могло відбуватися навколо ASASSN-21qj.

У дослідженні, опублікованому в Nature, дослідники припускають, що спостереження пояснюються катастрофічним зіткненням двох планет. Гігантські зіткнення відіграють вирішальну роль у формуванні планет, визначаючи їхні розміри, склад, тепловий стан і орбітальні моделі. Хоча такі зіткнення вважаються відповідальними за різні явища в нашій Сонячній системі, прямих доказів триваючих гігантських зіткнень у галактиці мало.

За словами дослідників, у перші години зіткнення вивільнило б більше енергії, ніж випромінює сама зірка. Удар створив би гарячу, сяючу масу матеріалу, набагато більшу за вихідні планети, що пояснює інфрачервоне освітлення, яке спостерігав космічний телескоп NASA WISE. Розширеному планетарному тілу, яке утворилося в результаті зіткнення, знадобляться мільйони років, щоб охолонути та стиснутися, зрештою утворивши нову планету.

Зіткнення також призвело б до викиду сміття на різні орбіти навколо зірки, причому частина його випарувалася та утворювала хмари крихітного льоду та гірських кристалів. Ця грудкувата хмара матеріалу перешкоджала видимому світлу зірки, спричиняючи непостійне затемнення. Дослідники припускають, що в зіткненні брали участь два світи, схожі на Нептун, багаті льодом.

Вивчення цієї зоряної системи може дати цінну інформацію про процес формування планет. Дослідники підрахували, що тіло після зіткнення мало бути в сотні разів більше Землі, припускаючи, що планети, що зіткнулися, були в кілька разів більші за Землю і, можливо, були схожі за розміром на Уран і Нептун. Температура тіла після удару становить приблизно 700°C, що вказує на присутність елементів з низькою температурою кипіння, таких як вода.

Подальші спостереження за допомогою таких телескопів, як NASA JWST, дозволять вченим вивчити хмару уламків, визначити розміри та склад частинок, вивчити хімічний склад тіла після удару та відстежити процес його охолодження. Це тривале спостереження дозволить дослідникам стати свідками еволюції системи та розширити наше розуміння гігантських ударів і планетних систем.

Підсумовуючи, виявлення зіткнення планет і подальше формування нової планети дають унікальну можливість спостерігати зародження світу в реальному часі. Ці спостереження допоможуть розширити наші знання про процеси формування планет і дадуть цінну інформацію про динаміку планетних систем.

джерела:

– Оригінальна стаття: The Conversation (ліцензія Creative Commons)

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