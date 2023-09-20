Захоплююча можливість спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення в парках штату Техас

Парки штату Техас готуються запропонувати чудові можливості для спостереження за кільцевим сонячним затемненням, яке можна буде побачити в небі Техасу 14 жовтня. Через очікувану популярність події вхід до державних парків у цей день буде обмежено для тих, хто попередньо придбав одноденні абонементи або дозволи на кемпінг. Важливо зауважити, що абонемент до державного парку не гарантує в’їзду, тому рекомендується якнайшвидше зарезервувати кемпінг або одноденний квиток, щоб забезпечити собі місце.

Кільцеподібне затемнення проходитиме над Техасом від Мідленда/Одеси до Корпус-Крісті з сімнадцятьма парками штату Техас, розташованими на його шляху. Затемнення відбувається, коли Сонце, Місяць і Земля вирівнюються в просторі. Під час кільцевого затемнення Місяць здається трохи меншим за Сонце, створюючи ілюзію вогняного кільця в небі. Місяць почне закривати сонце близько 10:20 ранку 14 жовтня, а вогняне кільце можна буде побачити близько 11:40 ранку вздовж кордону Техасу та Нью-Мексико.

Затемнення затемниться на південний схід через штат, причому тривалість повного затемнення змінюється залежно від точки спостереження. Чим ближче ви до шляху затемнення, тим довше зможете насолоджуватися вогняним кільцем. Рекомендується планувати прибувати раніше та залишатися в парках допізна, оскільки можуть бути затримки через відвідувачів з усього штату та країни. Обов’язково візьміть із собою достатньо їжі, води та палива на випадок будь-яких непередбачених затримок.

Під час спостереження за затемненням у парку штату Техас важливо паркуватися лише у спеціально відведених місцях і триматися подалі від проїжджої частини з міркувань безпеки. Співробітники парку підкажуть відвідувачам, де припаркуватися поза тротуаром, якщо це необхідно. Крім того, парки пропонують програми під керівництвом рейнджерів до або після затемнення, тому рекомендується відвідувати ці інформаційні та освітні програми.

Не пропустіть цю унікальну та захоплюючу можливість стати свідком кільцеподібного сонячного затемнення в парках штату Техас. Зробіть бронювання та підготуйтеся заздалегідь, щоб забезпечити незабутні враження.

джерела:

– Департамент парків і дикої природи Техасу (TPWD)