Поглинаючі галактики: нові відкриття завдяки поглинанню світла

Використовуючи космічний телескоп Hubble, астрономи з Cosmic Dawn Center зробили новаторське відкриття галактики, яку можна спостерігати лише через світло, яке вона поглинає, а не випромінює. Ця галактика, розташована майже 11 мільярдів років тому, є частиною ранньої групи, яка пізніше може нагадувати нашу власну Місцеву групу.

Як правило, галактики виявляються за світлом, яке вони випромінюють або відбивають. Однак, якщо галактика розташована вздовж лінії зору до більш віддаленого яскравого джерела світла, вона поглинатиме частину світла цього джерела. Це поглинання відбувається через частинки газу та пилу, які знаходяться між зірками в галактиці. Аналізуючи спектр джерела фонового світла, астрономи можуть спостерігати чіткі «дірки» поглинання, які виявляють присутність галактики на передньому плані.

Поглинене світло надає інформацію про фізичні характеристики поглинаючої галактики. У цьому випадку джерело яскравого фону, ймовірно, є квазаром, ядром галактики з надмасивною чорною дірою. Незважаючи на труднощі спостереження за галактикою, яка випромінює власне світло, перебуваючи перед яскравим квазаром, астрономи успішно виявили кілька таких поглиначів.

У своєму останньому дослідженні команда зосередилася на особливо червоному квазарі, який сильно почервонів від поглинача, розташованого майже 11 мільярдів років тому. Цей поглинач, який поглинає значно більше світла, ніж інші, припускає, що це зріла галактика, схожа на Чумацький Шлях. Незважаючи на те, що вони не змогли виявити яскравий аналог поглинача, дослідники виявили іншу сусідню галактику, яка може бути частиною ранньої групи.

Спостереження за поглиненим світлом показують, що пил у галактиці на передньому плані нагадує пил, який можна побачити в нашому Чумацькому Шляху та сусідніх галактиках. Це відкриття проливає світло на склад і природу галактик протягом всієї космічної історії.

Загалом це дослідження підкреслює важливу роль поглинання світла у розкритті прихованих таємниць далеких галактик. Використовуючи цей додатковий метод, астрономи можуть розширити наше розуміння раннього Всесвіту та формування груп галактик.

джерела:

– Джерело статті: Група найближчих галактик, відома як Квінтет Стефана

– Публікація журналу Astronomy & Astrophysics (сервер препринтів arXiv)