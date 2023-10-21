Захоплюючий Такін: унікальний вид волоподібних

Такін, науково відомий як Budorcas taxicolor, є захоплюючим і унікальним видом бичачих. Існує чотири підвиди такін: бутанський такін (B. taxicolor whitei), золотистий такін (B. taxicolor bedfordi), мішмі такін (B. taxicolor taxicolor) і сичуанський такін (B. taxicolor tibetana). Ці істоти населяють альпійські зони та лісисті долини Азії, починаючи від Бутану, М’янми, північної Індії, центрального та південного Китаю та Тибету.

Дієта такіна в основному складається з сезонної рослинності, такої як листя дерев і кущів. Вони також споживають трави, різнотрав'я та ніжні гілки взимку, коли їх бажаної їжі мало. Такіни мають своєрідні фізичні особливості, що нагадують помісь корів, кіз і овець. Вони мають носи, як у лося, і короткі, приземкуваті ноги, які підтримують їх велике кремезне тіло.

І самці, і самки такінів мають роги, схожі на антилопи гну, які виходять із верхівки голови та загинаються вгору. Їхнє хутро варіюється від сіро-коричневого до червонуватого або шоколадно-коричневого, залежно від підвиду. Примітно, що золотий такін має характерну шкірку золотистого кольору, яка, можливо, надихнула золоте руно грецької міфології.

Такіни орієнтуються у своїх гірських середовищах, використовуючи свої спеціально пристосовані роздвоєні копита, що дозволяє їм долати круті та скелясті місцевості. Влітку вони формують стада до 300 особин для спаровування та наявності достатньої кількості їжі. Однак у зимові місяці стада розбиваються на менші групи приблизно від 15 до 30 тварин. Самці такінів зазвичай живуть поодинці, за винятком періоду розмноження.

Самці відзначають своє домінування, бризкаючи сечею на ноги, груди та обличчя, створюючи нюховий індикатор для інших такін. У той час як такіни мають мало природних хижаків, снігові барси можуть полювати на телят, а такі хижаки, як леопарди, тигри, вовки та азіатські чорні ведмеді, іноді націлюються на дорослих особин. Такіни використовують звук кашлю, щоб попередити стадо, коли вони відчувають небезпеку, спонукаючи інших тікати в кущі та ховатися.

На жаль, Міжнародний союз охорони природи (МСОП) вважає всі підвиди такіна вразливими. Нещодавні дослідження показують, що їх діапазон може бути меншим, ніж передбачалося раніше, що свідчить про те, що вони можуть бути піддані більшому ризику загрози, ніж вважалося спочатку.

джерела:

– Владислав Т. Жіроусек/Shutterstock

– Міжнародний союз охорони природи (МСОП)