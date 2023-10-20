Дослідники розробляють магнітні наночастинки для очищення води від вуглеводневого забруднення

Окрім внеску в кліматичну кризу через викиди парникових газів, широке використання вуглеводнів, які є основними компонентами викопного палива, створює значні екологічні проблеми. Вуглеводні є найпоширенішим класом органічних забруднювачів на Землі, вони містяться в сирій нафті, яка зазвичай використовується як паливо для транспортування та опалення, а також у пластикових матеріалах.

Незважаючи на зростання обізнаності про руйнівні наслідки зміни клімату, світова економіка все ще значною мірою залежить від викопного палива. Відповідно до нещодавньої статті, опублікованої в Advanced Science, світове виробництво сирої нафти та природного газу становить мільярди тонн, що сприяє викиду величезної кількості парникових газів. Крім добре відомих наслідків для навколишнього середовища, широке забруднення мікропластиком, отриманим з вуглеводнів, викликає занепокоєння. Мікропластик знайдено у віддалених районах, таких як Арктика, і навіть у хмарах.

Вирішення цієї гострої проблеми пластикового забруднення та забруднення води вуглеводнями вимагає ефективних рішень. У той час як докладаються зусилля для переходу від викопного палива та дослідження альтернативних варіантів пластикових виробів, потрібен надійний метод видалення вуглеводнів із води. Сучасні методи, такі як знежирення та флокуляція, можуть видалити лише більші шматки мікропластику, залишаючи менші частинки незмінними.

Щоб вирішити цю проблему, команда дослідників під керівництвом Маркуса Халіка з Університету Фрідріха Олександра розробила універсальний метод рекультивації з використанням суперпарамагнітних наночастинок оксиду заліза (SPION). Ці наночастинки мають розмір приблизно 10 нм і мають велику площу активної поверхні. Властивість суперпарамагнетизму SPION дозволяє легко збирати їх за допомогою зовнішнього магніту.

Дослідники продемонстрували ефективність своєї технології магнітного очищення води, успішно видаляючи різні вуглеводні, включаючи олії та мікрочастинки пластику, з різних проб води. Було встановлено, що SPION можна переробляти та використовувати багаторазово. Цікаво, що після одного циклу рекультивації суміш частинок заліза та пластикових відходів все ще демонструвала властивості поглинання нафти, перевершуючи лише чисті SPION.

Хоча ще є деякі проблеми, які потрібно подолати, як-от пошук рішення для переробки зібраних вуглеводнів, команда вважає, що їхня робота сприятиме запобіганню потраплянню мікропластику та органічних забруднювачів в океани та інші джерела води. Вони також працюють над розширенням діапазону забруднювачів, на які SPION може націлюватися, включаючи неорганічні забруднювачі. Для реалізації цих досягнень потрібна подальша розробка прототипу магнітного сепаратора та фінансова підтримка.

Цей інноваційний підхід із використанням магнітних наночастинок пропонує багатообіцяючий потенціал для вирішення глобальної проблеми вуглеводневого забруднення води. Розробляючи ефективні методи видалення та переробки вуглеводнів, ми можемо пом’якшити вплив на навколишнє середовище та рухатися до більш сталого майбутнього.

Посилання: Маркус Халік та ін., Екологічний метод видалення повного спектру рідких і твердих вуглеводнів із води, включаючи переробку та переробку, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495