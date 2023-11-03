Супутник Surface Water and Ocean Topography (SWOT), призначений для проведення першого в історії глобального дослідження поверхневих вод Землі, революціонізує наше розуміння водойм на нашій планеті. Ця спільна місія NASA, французького космічного агентства CNES та інших партнерів, запущена в грудні 2022 року, має на меті забезпечити детальні вимірювання того, як водні об’єкти змінюються з часом.

Збираючи дані про висоту поверхні моря по всьому світу, супутник SWOT пропонує заворожливий вид на океани Землі. Вимірюючи висоту майже всієї води на поверхні планети, він дає одну з найбільш повних і детальних точок зору на наші океани, прісноводні озера та річки.

Інноваційний радарний інтерферометр Ka-діапазону (KaRIn), оснащений двома антенами, розташованими на відстані 33 фути одна від одної, дає змогу SWOT збирати вимірювання висоти поверхні шляхом відбивання радіолокаційних імпульсів від поверхні води. Ця передова технологія дозволяє вченим спостерігати перепади рівня моря, виділяючи океанські течії, такі як Гольфстрім біля східного узбережжя США та течія Куросіо біля східного узбережжя Японії. Крім того, він може вказувати на регіони з відносно теплішою водою, такі як східна частина екваторіального Тихого океану під час Ель-Ніньо.

Дані, отримані за допомогою SWOT, відіграватимуть вирішальну роль у покращенні нашого розуміння наслідків зміни клімату та допоможуть громадам у всьому світі підготуватися до потепління. Завдяки картографуванню водойм Землі з безпрецедентною точністю дані SWOT сприятимуть поточним дослідженням і нададуть цінну інформацію для управління навколишнім середовищем, реагування на стихійні лиха та планування водних ресурсів.

Питання та відповіді:

З: Яке призначення супутника SWOT?

В: Супутник SWOT має на меті провести перше в історії глобальне дослідження поверхневих вод Землі та забезпечити детальні вимірювання того, як водні тіла змінюються з часом.

З: Як SWOT збирає дані про висоту поверхні моря?

Відповідь: Оснащений радіолокаційним інтерферометром Ka-діапазону (KaRIn), SWOT збирає вимірювання висоти на поверхні, відбиваючи радіолокаційні імпульси від поверхні води.

З: Які програми можуть отримати користь від даних SWOT?

A: Дані SWOT сприятимуть дослідженням у розумінні наслідків зміни клімату, допоможуть у реагуванні на стихійні лиха та екологічному менеджменті, а також сприятимуть плануванню водних ресурсів.