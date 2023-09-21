Швейцарія та Польща відзначилися на European Rover Challenge Competition

Нещодавно завершився 9-й випуск змагань з космічної робототехніки European Rover Challenge, і дві команди зі Швейцарії та Польщі довели свою мужність, забезпечивши собі найвищі позиції на подіумі. Команда AGH Space Systems з Польщі стала переможцем, вразивши журі своїми винятковими роботами. FHNW Rover Team і EPFL Xplore зі Швейцарії посіли друге і третє місця відповідно.

Змагання проходили на найбільшій у світі штучній арені Marsyard, забезпечуючи реалістичне середовище для команд, щоб продемонструвати свої здібності. Що зробило цьогорічний захід ще більш особливим, так це запровадження процесу сертифікації, який гарантував, що учасники володіють необхідними знаннями та навичками для конкурсу.

Фінал став свідком захоплюючої боротьби між командами з усього світу. Окрім напруженої боротьби, захід чекав на учасників різноманітні цікавинки та сюрпризи. Вони мали можливість зустрітися з астронавтом ESA Славошем Узнаньським, насолодитися кінотеатром просто неба, спостерігати за нічним небом і навіть керувати марсоходами, дронами та крокуючими роботами.

Загалом у фіналі взяли участь 35 академічних команд майже з усіх континентів, з них 20 команд змагалися на місці та 15 брали участь дистанційно. Організатори розробили складні завдання, які представляли значні перешкоди для команд. Одним із найскладніших завдань було розгадування складної геологічної головоломки, яку вдалося виконати лише кільком командам. Крім того, пересічена місцевість створювала значні труднощі для марсоходів.

Переможцями конкурсу стали AGH Space Systems з Польщі у формулі ON-SITE та Makercie з Нідерландів у формулі REMOTE. Разом з ними друге місце зайняли FNHW Rover Team зі Швейцарії та DJS Antariksh з Індії. Третє місце зайняли EPFL Xplore зі Швейцарії та ProjectRED з Італії.

Цьогорічний European Rover Challenge продемонстрував вражаючі навички та інновації команд-учасників. Це є свідченням прогресу в космічній робототехніці та підкреслює потенціал для майбутніх місій на далекі планети. Змагання не тільки сприяють здоровій конкуренції, але й сприяють обміну знаннями між учасниками, що сприяє подальшому розвитку галузі дослідження космосу та робототехніки.

джерела:

European Rover Challenge (ERC)

Визначення термінів:

1. European Rover Challenge (ERC): престижне змагання з космічної робототехніки, яке проводиться щороку, і команди мають продемонструвати свої роботизовані навички в реалістичному середовищі, схожому на Марс.

2. Формула НА МІСЦІ: відноситься до команд, які змагаються у фізичному місці проведення змагань.

3. ДИСТАНЦІЙНА формула: відноситься до команд, які беруть участь дистанційно з віддалених місць.

4. Marsyard: Штучне середовище, призначене для повторення особливостей поверхні та умов, які зустрічаються на планеті Марс.