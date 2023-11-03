Технологічний університет Суїнберна розширює наукове партнерство з обсерваторією Кека

Технологічний університет Свінберна увійшов в історію, ставши першою неамериканською організацією, яка приєдналася до високоповажної обсерваторії В. М. Кека на Гаваях як наукового партнера. Це революційне партнерство принесе велику користь дослідникам Свінберна, подвоївши кількість ночей спостережень і надавши їм право голосу у визначенні науково-технічних пріоритетів Обсерваторії. Крім того, це дозволить Swinburne розширити свій досвід у передових технологіях за допомогою нових проектів з розробки приладів і програмного забезпечення.

Співпраця з Обсерваторією Кека базується на давньому 15-річному партнерстві Суінберна з Каліфорнійським технологічним інститутом, результатом якого є низка видатних наукових досягнень. Дослідники Суінберна зробили новаторський внесок, наприклад, виявили внутрішню роботу протогалактик за допомогою космічного телескопа, виявили забруднення космосу, спричинене народженням нових зірок, і виявили скам’янілості Великого вибуху за допомогою гігантського телескопа.

Визнаний своїми астрономічними та астрофізичними дослідженнями світового рівня, Swinburne знаходиться в авангарді швидко зростаючого космічного та аерокосмічного сектору, оцінка якого до 1.1 року оцінюватиметься у приголомшливі 2040 трильйона доларів США. Використовуючи свої передові засоби, астрономи Swinburne стали піонерами дистанційного керування роботи телескопів, керуючи ними з диспетчерської на відстані понад 9000 кілометрів, завдяки щедрій пожертві від благодійного фонду Еріка Ормонда Бейкера.

Це нове наукове партнерство з Обсерваторією Кека має на меті суттєво посилити позиції та вплив Суінберна в провідних наукових починаннях із високим ступенем впливу в найближче десятиліття. Віце-канцлер і президент Свінберна, професор Паскаль Квестер, висловила своє захоплення, заявивши: «Ця історична угода допоможе забезпечити майбутнє Австралії як світового лідера в астрономії та космічних технологіях».

Завдяки розширеному доступу до нічних спостережень астрономи Суїнберна візьмуть на себе керівну роль у наукових програмах високого впливу. Співпрацюючи з видатними установами та шановними вченими з Каліфорнійського технологічного інституту, Каліфорнійського університету, НАСА, Гавайського університету та інших країн, вони стануть ініціаторами відкриттів наукового ландшафту завтрашнього дня.

Тимчасовий директор Обсерваторії Кека Річ Мацуда додав: «Ми раді вітати Технологічний університет Свінберна як наукового партнера. Їхні цінності, бачення та прагнення служити світовій астрономічній спільноті тісно пов’язані з нашою місією. Разом ми з нетерпінням чекаємо початку захоплюючого квесту, щоб розкрити фундаментальні знання про всесвіт, які ще не відкриті».

Посол Сполучених Штатів в Австралії, Її Високоповажність Керолайн Кеннеді, високо оцінила нове партнерство у відеозверненні, визнаючи тривалу співпрацю між Австралією та США у сфері дослідження космосу. Вона висловила сподівання на новаторські відкриття, які стануть результатом цього виняткового партнерства.

Питання і відповіді

1. Яке значення приєднання Суїнбернського технологічного університету до Обсерваторії Кека?

Технологічний університет Свінберна став першою організацією за межами Сполучених Штатів, яка приєдналася до Обсерваторії В. М. Кека як науковий партнер. Це партнерство не тільки подвоює кількість ночей спостережень для дослідників Свінберна, але й дає їм право голосу у визначенні науково-технічних пріоритетів Обсерваторії.

2. Які наукові досягнення дослідників Суїнберна в галузі астрономії та астрофізики?

Дослідники Суінберна зробили вагомий внесок у цю галактику, зокрема розкрили внутрішню роботу протогалактик, виявили забруднення космосу, спричинене новоутвореними зірками, і виявили скам’янілості Великого вибуху.

3. Як це партнерство принесе користь Swinburne і майбутньому астрономії та космічних технологій в Австралії?

Об’єднання зусиль з Обсерваторією Кека значно розширить можливості Свінберна керувати ефективними науковими програмами. Це партнерство забезпечить позиції Австралії як світового лідера в астрономії та космічних технологіях, сприяючи зростанню космічного та аерокосмічного сектору країни, який, за прогнозами, оцінюватиметься в 1.1 трильйона доларів США до 2040 року.

4. Як астрономи Суїнберна керуватимуть телескопами дистанційно?

Астрономи Суїнберна розробили диспетчерську на відстані понад 9000 кілометрів від обсерваторії, що дозволяє їм дистанційно керувати телескопами.

5. Хто ще бере участь у цій співпраці?

Дослідники Swinburne працюватимуть разом із такими поважними вченими та установами, як Каліфорнійський технологічний інститут, Каліфорнійський університет, НАСА, Гавайський університет та інші, щоб очолити наступне покоління великих відкриттів у галузі астрономії та астрофізики.