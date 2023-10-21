Дослідники знаходять подібність між швидкими радіосплесками та землетрусами

Дослідники з Токійського університету виявили вражаючу схожість між статистичною поведінкою повторюваних швидких радіосплесків (FRB) і землетрусів. FRB – це інтенсивні спалахи радіохвиль, які походять з-за меж нашої галактики та зазвичай тривають кілька мілісекунд. Однак астрономи також спостерігали спалахи, які в тисячу разів коротші.

Дослідження, проведене астрофізиками Томонорі Тотані та Юя Цузукі з Токійського університету, проаналізувало набір даних із 7000 спалахів із трьох повторюваних джерел FRB. Дані були зібрані за допомогою таких телескопів, як обсерваторія Аресібо в Пуерто-Ріко та сферичний телескоп із п’ятсотметровою апертурою на південному заході Китаю. Одне з джерел, FRB20121102A, знаходиться на відстані більше трьох мільярдів світлових років і було першим виявленим ретранслятором FRB.

Дослідники виявили, що час надходження сплесків від FRB20121102A демонструє високий ступінь кореляції, причому багато сплесків надходять із інтервалом у секунду один від одного. Ця кореляція зникала протягом тривалого періоду часу, причому спалахи, розділені більш ніж секундою, надходили випадково. Поведінка подібна до того, як землетруси викликають вторинні афтершоки після підземних поштовхів, але стають непередбачуваними, коли епізод афтершоків минає.

Крім того, дослідники виявили, що швидкість «афтершоків» FRB відповідає закону Оморі-Уцу, який характеризує виникнення афтершоків на Землі. Вони виявили, що кожен сплеск мав 10-50% шансів спричинити афтершок, залежно від його джерела. Цікаво, що ймовірність залишалася постійною, навіть коли активність FRB раптово зросла в даному епізоді.

Хоча існує велика різниця між FRB і землетрусами – енергії корельованих з часом FRB повністю некорельовані – дослідники пояснюють цю розбіжність обмеженим динамічним діапазоном даних FRB порівняно з землетрусами.

Ці висновки ґрунтуються на попередніх дослідженнях китайських астрономів у 2018 році, які показали, що розподіл енергії FRB можна описати за допомогою закону землетрусів Гутенберга-Ріхтера.

Дослідження відкриває можливості для подальшого вивчення властивостей ядерної матерії в нейтронних зірках, що може дати розуміння походження FRB. Дослідження було опубліковано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

джерела:

– Дослідники Токійського університету виявили схожість між швидкими радіосплесками та землетрусами

– Щомісячні повідомлення Королівського астрономічного товариства