Світло: дивовижний каталізатор випаровування та його потенційні наслідки

Випаровування рідкої води, добре вивчений фізичний процес на Землі, може мати дивовижну дію: саме світло. Недавні експерименти, проведені дослідниками з Массачусетського технологічного інституту (MIT), пролили світло на абсолютно нове джерело випаровування, яке потенційно може мати більший трансформаційний вплив на рідку воду, ніж лише тепло. Це відкриття кидає виклик поточному розумінню кругообігу води та відкриває нові можливості для різних галузей науки.

Історично процес випаровування води приписували теплу. Однак останніми роками математики та вчені були збентежені невідповідністю швидкості випаровування води. У дослідженні, проведеному в 2022 році, дослідники спостерігали швидкість випаровування, яка перевищувала температурну межу рідкої води на 278 відсотків.

Спочатку скептично поставившись до цих висновків, дослідники Массачусетського технологічного інституту вирішили дослідити альтернативні пояснення. Завдяки своїм експериментам вони виявили, що світло за відсутності тепла може викликати випаровування рідкої води. Це відкриття особливо інтригуюче, оскільки відомо, що вода в першу чергу поглинає тепло, а не світло. Це пояснює, чому сонячне світло може проникати в океанські глибини, коли вода прозора, що дозволяє нам бачити дно океану згори.

Дослідники виявили, що, направляючи кольорове світло на гідрогелевий матеріал, наповнений водою, вони можуть виміряти кількість води, втраченої через випаровування. Використовувані лампи були захищені від випромінювання тепла, але вони все одно викликали утворення конденсату на матеріалі.

Враховуючи потенційну важливість цього відкриття, дослідники MIT назвали це явище «фотомолекулярним ефектом». Якщо світло без тепла дійсно може стимулювати випаровування, це має глибокі наслідки для таких галузей, як опріснення. Використання цих знань може призвести до значно більш ефективних і рентабельних процесів опріснення, потенційно потроївши або почетверивши їх поточну продуктивність.

FAQ

З: Як світло викликає випаровування?

Відповідь: Дослідники Массачусетського технологічного інституту виявили, що лише світло за відсутності тепла може викликати випаровування рідкої води. Хоча вода переважно поглинає теплову енергію, це дослідження показує, що вона також може поглинати світло, викликаючи ефект випаровування під впливом певної довжини хвилі світла.

З: Які наслідки має це відкриття?

В: Це відкриття кидає виклик традиційному розумінню випаровування води, що призводить до переоцінки кругообігу води. Крім того, це відкриває нові можливості для вдосконалення процесів опріснення, потенційно роблячи їх значно ефективнішими та рентабельнішими.

З: Чи тривають спроби підтвердити ці висновки?

В: Так, дослідники Массачусетського технологічного інституту вже розпочали співпрацю з іншими експертами, щоб підтвердити та глибше вивчити свої результати. Інші дослідницькі групи також розглядають спроби відтворити результати, забезпечуючи ретельний аналіз і незалежну перевірку цього новаторського відкриття.

З: Як це відкриття може вплинути на моделювання зміни клімату?

Відповідь: Покращуючи наше розуміння випаровування, це відкриття має потенціал для покращення моделювання зміни клімату. Отримані дані можуть сприяти більш точним прогнозам і оцінкам кругообігу води та його впливу на глобальні кліматичні моделі.

З: Де я можу знайти докладнішу інформацію про це дослідження?

Відповідь: Дослідження, проведене дослідниками Массачусетського технологічного інституту, було опубліковано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).