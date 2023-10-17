Роботизовані телескопи Bright Transient Survey (BTS) виявляють, підтверджують і класифікують нову наднову

Група вчених і астрономів зробила значний прорив у вивченні наднових, успішно використовуючи технології штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання. Астрономи використовували бот-проект Bright Transient Survey (BTS) як частину ширшої ініціативи зі спостереження та класифікації наднових зірок, які перевищують певний рівень яскравості.

BTSbot, розроблений студентами та викладачами Північно-західного університету, зміг ідентифікувати та класифікувати наднову в режимі реального часу, усунувши потребу в втручанні людини для підтвердження події. Усунувши «людського посередника», бот надає дослідникам більше часу для аналізу небесної події.

Доцент Адам Міллер з Північно-західного університету висловив важливість цієї розробки, заявивши, що подальше вдосконалення моделей може дозволити боту виділяти конкретні підтипи зіркових вибухів. Це значно розширило б дослідження космічних вибухів і сприяло б розробці нових гіпотез для пояснення їх походження.

Хоча деякі люди висловлювали занепокоєння щодо заміни людей штучним інтелектом, Міллер підкреслив, що кінцевою метою є підвищення ефективності. Проект BTS, який розпочався у 2018 році, зараз володіє величезною базою даних із десятками тисяч наднових. Ці дані дозволяють команді тренувати та вдосконалювати здатність бота автоматизувати процес виявлення та класифікації.

Успішне застосування ШІ та машинного навчання в цій галузі знаменує значний прогрес в астрономічних дослідженнях. Завдяки спільній роботі телескопів, керованих ботами BTS, виявлення та класифікація нових наднових тепер ефективніші, ніж будь-коли раніше.

джерела:

– Оригінальна стаття: [Джерело]

– Визначення наднової: наднова – це потужний вибух, який відбувається в кінці життєвого циклу зірки, що призводить до вивільнення величезної кількості енергії та утворення нових елементів.

– Визначення штучного інтелекту: штучний інтелект стосується розробки комп’ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту, наприклад візуальне сприйняття, розпізнавання мови та прийняття рішень.

– Визначення машинного навчання: машинне навчання – це підмножина штучного інтелекту, яка передбачає використання алгоритмів, які дозволяють комп’ютерам навчатися та інтерпретувати дані без явного програмування.

– Північно-західний університет: [Джерело]