Надмасивні чорні діри живляться швидше, ніж очікувалося, результати дослідження

Основна інформація:

Команда вчених виявила, що надмасивні чорні діри можуть мати раніше невідому «службу доставки», яка забезпечує їх споживанням газу та пилу набагато швидше, ніж вважалося раніше. Ці відкриття можуть дати розуміння того, як ці космічні титани споживають навколишній матеріал і впливають на еволюцію галактик. Дослідження, засноване на 3D-симуляції з високою роздільною здатністю, показало, що чорні діри можуть споживати газ і пил протягом кількох місяців, а не протягом сотень чи тисяч років. Цей швидкий процес живлення може пояснити швидкі коливання, що спостерігаються в деяких квазарах, які є яскравими центрами активних галактик. Моделювання також показало, що внутрішня частина акреційного диска, звідки надходить більшість світла квазара, руйнується, а потім поповнюється, що вказує на більш хаотичне середовище живлення. Крім того, вирівнювання акреційних дисків з обертанням чорної діри, яке раніше припускали вчені, може бути неточним, що призведе до нового розуміння процесу живлення надмасивних чорних дір.

Надмасивні чорні діри, маса яких у мільйони або мільярди разів перевищує масу Сонця, знаходяться в центрах більшості галактик. Коли вони оточені акреційними дисками з газу та пилу, вони живлять квазари, надзвичайно яскраві центри активних галактик. Динаміка живлення чорної діри була центральним питанням фізики акреційного диска, оскільки розуміння того, як газ досягає чорної діри, дало б зрозуміти довговічність і яскравість диска. Моделювання з високою роздільною здатністю з використанням суперкомп’ютера Summit показало, що скручування та розривання акреційного диска, викликане обертанням чорної діри, призводить до розщеплення диска на внутрішній і зовнішній «піддиски». Чорна діра починає свою їжу, поглинаючи газ і пил у внутрішньому диску, тоді як речовина із зовнішнього диска заповнює прогалини, що залишилися позаду. Цей процес прийому їжі, наповнення та повторного прийому їжі може відбуватися протягом декількох місяців, що призводить до набагато більшої швидкості годування, ніж передбачалося раніше.

Моделювання команди також ставить під сумнів припущення про те, що акреційні диски вирівнюються з обертанням чорної діри. Газ, який живить ці чорні діри, не обов’язково знає обертання чорної діри, що призводить до більш турбулентного та безладного середовища. Ефект Ленс-Тіррінга відіграє значну роль у цьому процесі, змушуючи акреційні диски коливатися, а внутрішню область обертатися швидше. Викривлення дискової системи призводить до зіткнень між газом з різних регіонів, наближаючи матеріал до чорної діри та зрештою спричиняючи розкол диска. Внутрішній і зовнішній диски розвиваються окремо і утворюють різні коливання, нагадуючи кільця гіроскопа, а не пластину, що обертається.

Це нове уявлення про швидкість живлення чорних дір і динаміку акреційних дисків може мати наслідки для розуміння еволюції галактик і поведінки квазарів. Вони кидають виклик попереднім теоретичним моделям і підкреслюють необхідність подальших досліджень і спостережень, щоб повністю зрозуміти складні процеси, що відбуваються навколо надмасивних чорних дір у Всесвіті.

джерела:

– Scientific American – «Надмасивні чорні діри – великі товсті хулігани»

– Північно-Західний Університет – «Надмасивні чорні діри такі важкі під час їжі»