Астрономи отримали безпрецедентний вид на закручений струмінь плазми з надмасивної чорної діри

Нещодавнє відкриття астрономів забезпечило безпрецедентний вид далекої надмасивної чорної діри та її потужного плазмового струменя, схожого на кручену мотузку, що вилітає в космос майже зі швидкістю світла. Спостереження стало можливим завдяки мережі радіотелескопів, включаючи космічний телескоп RadioAstron, які разом працювали як антена розміром із Землю, щоб отримати приголомшливе зображення.

Астрономи зосередили свою увагу на блазарі під назвою 3C 279, який є яскравим центром галактики, де живиться надмасивна чорна діра. Спостерігаючи за внутрішньою частиною блазара з найвищою роздільною здатністю на сьогоднішній день, команда змогла вивчити складні структури всередині плазмового струменя в надзвичайних деталях.

Замість рівномірної прямої форми вчені виявили, що струмінь складається з двох скручених ниток плазми, які простягаються на дивовижні 570 світлових років від джерела. Вважається, що на ці повороти струменя впливає гравітаційне тяжіння центральної чорної діри.

Спостереження кидають виклик попереднім теоріям і припускають наявність гвинтового магнітного поля, яке допомагає обмежувати та формувати струмінь. Вважається, що це магнітне поле обертається за годинниковою стрілкою навколо струменя, спрямовуючи плазму, коли вона рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Відкриття відкриває нові шляхи дослідження складних процесів, що оточують надмасивні чорні діри та їхні струмені. Вивчаючи ці нитки, астрономи сподіваються отримати подальше розуміння механізмів, які створюють і формують ці потужні космічні явища.

Питання і відповіді

Що таке блазар?

Блазар — це яскраве ядро ​​галактики, яке містить живильну надмасивну чорну діру. Він випромінює потужне світло та відомий своїм активним струменем плазми.

Що таке плазмовий струмінь?

Плазмовий струмінь — це концентрований потік гарячого іонізованого газу, який викидається з надмасивної чорної діри. Ці струмені можуть поширюватися на величезні відстані та рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Як астрономи спостерігали плазмовий струмінь?

Астрономи використовували мережу радіотелескопів, у тому числі космічний телескоп RadioAstron, щоб зробити зображення внутрішньої частини блазара з високою роздільною здатністю. Комбіновані телескопи діяли як антени розміром із Землю, дозволяючи безпрецедентно бачити плазмовий струмінь.

Що показали спостереження?

Спостереження показали, що плазмовий струмінь не є однорідним і прямим, а складається із скручених ниток. Ці нитки дають зрозуміти, як чорна діра формує форму та впливає на плазму в струмені.

Які наслідки відкриття?

Відкриття свідчить про наявність гвинтового магнітного поля, яке відіграє роль в утриманні та спрямуванні плазми в струмені. Це відкриває нові області дослідження складних процесів, що відбуваються поблизу надмасивних чорних дір та їхніх струменів.