Старі діаманти розкривають розуміння циклу суперконтинентів

У недавньому дослідженні дослідників з Університету Вітватерсранда геохімічний аналіз і датування включень в алмазах пролили світло на формування та міграцію стародавнього суперконтиненту Гондвана. Отримані дані дають цінну інформацію про складні процеси, які формують поверхню Землі.

Співавтор дослідження Карен Сміт пояснила, що алмази утворилися на великих глибинах під Гондваною, коли суперконтинент охоплював Південний полюс, між 650–450 мільйонами років тому. Гірські породи, що вміщують алмази, стали плавучими під час утворення алмазів, транспортуючи субдукований матеріал мантії, а також самі алмази. Потім цей матеріал сприяв зростанню суперконтиненту знизу.

Коли Гондвана почала розпадатися приблизно 120 мільйонів років тому, алмази, що містять крихітні вкраплення породи-вміщувача, були винесені на поверхню Землі через бурхливі виверження вулканів. Ці виверження, які відбулися на території сучасної Бразилії та Західної Африки, збігаються з розташуванням континентальних фрагментів Гондвани. Це свідчить про те, що алмази мігрували з різними частинами суперконтиненту, коли він розсіювався, «приклеюючись» до відповідних основ.

Дослідження показує, що алмази багато подорожували по Землі вертикально і горизонтально, простежуючи формування та еволюцію суперконтиненту. Ця складна історія також вказує на потенційно новий спосіб зростання континенту, оскільки відносно молодий матеріал був нарощений до коренів древніх континентальних фрагментів, потовщуючи та з’єднуючи їх разом.

Алмази відіграють унікальну роль у розумінні геологічних процесів Землі завдяки своїй міцності та довговічності. Вони є одними з небагатьох мінералів, які можуть вижити та зафіксувати давні цикли створення та руйнування, пов’язані із суперконтинентами.

Висновки дослідження також дозволяють зрозуміти тектоніку плит і глибинні геологічні процеси. Суперконтиненти, такі як Гондвана, можуть впливати на субдукцію глибоких океанічних плит, що є ключовим фактором тектоніки плит. Розуміння цих процесів було складним завданням, але аналіз старих алмазів відкриває пряме вікно в глибинні розробки Землі та їх зв’язок із циклом суперконтиненту.

джерела:

– Університет Вітватерсранда