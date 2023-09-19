Створений NASA детектор парникових газів для Carbon Mapper Initiative наближається до запуску

Лабораторія реактивного руху НАСА (JPL) розробила найсучасніший спектрометр зображення, призначений для вимірювання парникових газів метану та вуглекислого газу з космосу. Цей інструмент наблизився до запуску після того, як його доставили в Planet Labs PBC у Сан-Франциско.

Спектрометр візуалізації є частиною ініціативи Carbon Mapper під керівництвом некомерційної організації Carbon Mapper. Це дозволить організації точно визначити та виміряти джерела метану та вуглекислого газу, особливо зосередившись на «суперемітентах», які відповідають за значну частину глобальних викидів парникових газів.

Коаліція Carbon Mapper, що складається з Carbon Mapper, JPL, Planet, Каліфорнійської ради з повітряних ресурсів, Інституту Скелястих гір, Університету штату Арізона та Університету Арізони, працює разом у цій державно-приватній спробі зібрати дані про викиди парникових газів. .

Спектрометр зображення працює шляхом вимірювання довжин хвиль світла, відбитого поверхнею Землі та поглиненого газами в атмосфері. Різні гази поглинають різні довжини хвилі світла, створюючи унікальний спектральний «відбиток», який може ідентифікувати спектрометр зображення. Це дозволяє проводити точні вимірювання та кількісну оцінку викидів парникових газів.

Перед інтеграцією в супутник Tanager, розроблений Planet, спектрометр пройшов суворі випробування в JPL, щоб переконатися в його стійкості в екстремальних умовах космосу. Успішні випробування включали піддавання спектрометра сильній вібрації та екстремальним температурам. Зразок метану також використовувався для тестування завершеного інструменту у вакуумній камері, створюючи чіткий спектральний відбиток газу.

Запуск супутника з інтегрованим спектрометром для формування зображень заплановано на початок 2024 року. Ініціатива Carbon Mapper має на меті використовувати дані, зібрані цим інструментом, разом з іншими існуючими інструментами, такими як спектрометр НАСА для дослідження джерел мінерального пилу на поверхні Землі (EMIT). на Міжнародній космічній станції, щоб забезпечити всебічне дослідження викидів парникових газів із точкових джерел у всьому світі.

Ця співпраця між урядом, філантропією та промисловістю є прикладом того, як інноваційні підходи можуть призвести до виняткових можливостей із потенціалом глобального впливу.

джерела:

– Лабораторія реактивного руху (JPL) – Глосарій: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch