NASA попереджає про потенційну геомагнітну бурю, коли CME наближається до Землі

NASA випустило попередження про потенційну геомагнітну бурю в результаті викиду корональної маси (CME), нещодавно викликаного сонячною плямою AR3467. Незважаючи на те, що CME не прямує до прямого зіткнення із Землею, експерти вважають, що він може завдати різкого удару по нашій планеті.

Сонячні плями — це тимчасові явища на фотосфері Сонця, що характеризуються нижчими температурами та інтенсивною магнітною активністю. Ці сонячні плями з’єднані областями концентрованої магнітної енергії, які називаються магнітними нитками. 16 жовтня сонячна пляма AR3467 зазнала виверження магнітної нитки, що призвело до викиду енергії в космос.

CME — це потужний спалах сонячного вітру та магнітних полів, які піднімаються над сонячною короною або викидаються в космос. Ці CME можуть подорожувати до Землі, переносячи енергійні частинки та потенційно впливаючи на магнітосферу нашої планети.

Остання модель NASA припускає, що CME в результаті виверження сонячної плями AR3467 може завдати різкого удару по Землі 19 жовтня, потенційно спричинивши незначну геомагнітну бурю класу G1. Хоча це вважається незначним штормом, він все ж може мати помітні наслідки, такі як збої в супутниковому зв’язку, незначні коливання в електромережах і поява красивих полярних сяйв на вищих широтах.

Хоча цей нецільовий CME не є серйозною проблемою, NASA підкреслює важливість регулярного моніторингу сонячної активності. Вони використовують мережу сонячних обсерваторій для безперервного спостереження за Сонцем, досліджуючи різноманітні явища від його зовнішньої атмосфери до його турбулентної поверхні. Місії NASA, такі як Обсерваторія сонячної динаміки, Обсерваторія сонячних земних зв’язків і спектрограф Interface Region Imaging Spectrograph, серед інших, сприяють цьому постійному спостереженню за Сонцем.

Джерело: SpaceWeather.com