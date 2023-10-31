Нове уявлення про захоплюючий танець соняшника з сонцем

Соняшники століттями захоплювали нас своєю дивовижною здатністю стежити за сонцем від світанку до заходу. Ця поведінка, відома як геліотропізм, довгий час була джерелом інтриг, але наука, що лежить в її основі, залишалася невловимою. Проте революційне дослідження, проведене Стейсі Гармер та її командою в Каліфорнійському університеті Девіса, почало розгадувати складність цього явища.

Протягом багатьох років дослідники вважали, що соняшники рухаються до джерел світла за допомогою світлозалежного шляху реакції, який називається фототропною реакцією. Цей механізм передбачає виявлення синього світла білками, які називаються фототропінами, які потім запускають згинання кінчика соняшнику, що росте, до світла. Вважалося, що це основний фактор геліотропізму.

Однак Хармер і її колеги виявили, що історія не така проста. Порівнюючи закономірності активності генів у соняшнику в контрольованих лабораторних умовах з такими в природному середовищі, вони виявили, що лише невелика підгрупа генів, відповідальних за фототропне викривлення, демонструє значні зміни у відповідь на рух сонця.

Несподівано дослідники також виявили активацію інших систем реагування на світло, зокрема системи уникнення тіні. Ця система виявляє дальнє червоне світло, яке зазвичай зустрічається в затінених місцях, і спостерігалося, що воно активне на західній стороні стебла соняшнику рано вранці, коли сонце ще було на сході. Це відкриття пролило світло на складні механізми, що лежать в основі руху соняшника.

Крім того, дослідження показало, що соняшники все ще можуть стежити за сонцем, навіть якщо один або кілька джерел світла відсутні. Це свідчить про те, що кілька систем співпрацюють, щоб забезпечити геліотропну реакцію, забезпечуючи сітку безпеки, щоб направляти соняшники в їхній щоденний танець із сонцем.

«Наші висновки кидають виклик попереднім припущенням щодо поведінки та адаптації рослин», — говорить Хармер. «Здатність соняшників використовувати різні молекулярні шляхи для ініціювання та підтримки своїх слідуючих рухів підкреслює надзвичайну складність цього процесу».

Це дослідження не тільки поглиблює наше розуміння добре спостережуваного природного явища, але й відкриває нові шляхи дослідження в біології рослин. Дослідження, опубліковане в PLOS Biology, відкриває шлях для подальших досліджень захоплюючого світу соняшників та їх унікального зв’язку з сонячним світлом.

Питання та відповіді:

З: Що таке геліотропізм?

A: Геліотропізм – це поведінка соняшників, які відстежують рух сонця зі сходу на захід протягом дня.

З: Що таке фототропна відповідь?

Відповідь: Фототропна реакція – це залежний від світла шлях у рослин, який запускається виявленням синього світла, що спричиняє згинання рослини до джерела світла.

З: Що таке система уникнення тіні?

Відповідь: Система уникнення тіні – це система реагування на світло в рослинах, яка виявляє далеко-червоне світло, яке зазвичай зустрічається в затінених місцях, і викликає специфічні реакції росту.

З: Як соняшники відстежують сонце, навіть якщо світлові тригери відсутні?

Відповідь: Дослідження показує, що соняшники покладаються на кілька систем, щоб забезпечити геліотропну реакцію, що дозволяє їм відстежувати сонце, навіть якщо відсутній один або кілька джерел світла.