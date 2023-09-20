Поблиск у темряву: ShadowCam NASA показує прихований кратер на Місяці

NASA створило дивовижне зображення кратера на Місяці, яке довго не ховалося, використовуючи комбінацію фотографій з двох різних камер. Кратер, відомий як кратер Шеклтон, розташований на південному полюсі Місяця, де лише найвищі хребти та вершини отримують сонячне світло через нахил Місяця. Цей регіон, оповитий здебільшого темрявою, представляє можливості для «холодних пасток», де вода або лід потенційно можуть існувати приховано від Сонця.

Кратер Шеклтон — це загадкове царство, яке вчені прагнуть досліджувати далі, оскільки це, здається, ідеальне місце для присутності води у формі льоду. Середня частина кратера зазнає надзвичайно низьких температур, що не перевищують −173 °C (або −280 °F). Якщо водяна пара, що утворилася в результаті зіткнення стародавньої комети, присутня, вона, ймовірно, буде замерзла, потенційно прихована під поверхнею.

Щоб дослідити можливість існування місячного водяного льоду, китайські астрономи планують розгорнути міні-літаючий зонд для буріння кратера Шеклтон у 2026 році. Тим часом NASA використовує спеціальний пристрій, відомий як ShadowCam, щоб зазирнути у вічну темряву.

ShadowCam, запущений на корейському місячному супутнику в серпні 2022 року, у понад 200 разів більш світлочутливий у затінених областях порівняно з іншими місячними камерами. Він фіксує зображення темної місячної поверхні, використовуючи «земне сяйво», яке є сонячним світлом, відбитим від нашої планети, освітлюючи Місяць. Крім того, він використовує відбиття сонячного світла від місячних гір і хребтів.

Однак ShadowCam стикається з проблемами під час зображення яскравих областей через надмірну насиченість. Щоб подолати це, команда ShadowCam винайшла рішення, створивши мозаїку зображень. Завдяки заміні переекспонованих областей фотографіями з інших місячних камер на орбіті з’являється повна візуальна карта рельєфу та геологічних особливостей як найяскравіших, так і найтемніших частин Місяця.

Це захоплююче відкриття знаменує собою значний крок до розуміння таємниць, що зберігаються в темних закутках Місяця. З кожною камерою, оптимізованою для конкретних умов освітлення, об’єднані зображення створюють безпрецедентний вид місячної топографії та особливостей. ShadowCam від NASA продовжує свою місію з розкриття таємниць, які ховаються в глибинах нашого сусіднього супутника.

Визначення:

1. Кратер Шеклтон: кратер, розташований на південному полюсі Місяця, схильний до затінених областей і потенційного водно-льодового середовища проживання.

2. ShadowCam: спеціалізована камера, запущена NASA для зйомки зображень темних ділянок Місяця за допомогою земного та сонячного світла.

джерела:

– Оригінальна стаття: NASA

– Визначення, отримані із загальних знань