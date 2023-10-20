Космічний корабель «Юнона» відкрив приголомшливі зображення супутників Юпітера

Космічний корабель НАСА «Юнона» зробив захоплюючі зображення супутника Юпітера Іо, демонструючи його вулканічну активність. Іо, найбільш вулканічне небесне тіло Сонячної системи, відоме своїми постійними вибухами та є внутрішнім супутником Юпітера. Юнона, яка вивчає Юпітер і його супутники більше семи років, нещодавно завершила свою 55-ту орбіту, під час якої вона отримала зображення Іо великим планом.

Зображення Юнони зображують рябу вулканічну поверхню Іо з 15 кадрами, що показують різні регіони Місяця. На цих зображеннях, зроблених Джейсоном Перрі з Університету Арізони, також видно вулканічні шлейфи біля нижньої частини кадру. Космічний корабель наблизився до поверхні Іо на відстань 7,260 миль, давши вченим детальний огляд цікавих геологічних особливостей Місяця.

Вулканічна активність Іо зумовлена ​​припливним нагріванням, спричиненим постійним розтягуванням Місяця через потужне гравітаційне тяжіння Юпітера. За оцінками вчених, на Іо в будь-який час активно вивергається більше 150 вулканів. Дані, зібрані Juno, сприятимуть розумінню вулканічних процесів Іо та допоможуть у плануванні майбутніх місій для дослідження супутників зовнішньої Сонячної системи.

Спочатку розрахована на 32 орбіти, надзвичайна продуктивність призвела до продовження місії до 2025 року. Ці розширені операції дозволяють Juno продовжувати дослідження супутників Юпітера, надаючи цінну інформацію про склад і активність цих далеких світів. Зображення, отримані Juno, стануть цінним ресурсом для майбутніх місій, таких як Europa Clipper NASA, який планується запустити найближчим часом, і Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Європейського космічного агентства, який досліджуватиме Європу, Ганімед і Каллісто в початок 2030-х років.

джерела:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Кевін М. Гілл

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Джейсон Перрі