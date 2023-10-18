Вражаюче зображення, зроблене супутником NASA DSCOVR, показує кільцеподібне сонячне затемнення з відстані мільйона миль

Камера NASA EPIC (Earth Polichromatic Imaging Camera) на борту супутника DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) зняла приголомшливе зображення кільцевого сонячного затемнення з відстані мільйона миль. На зображенні видно затемнену область над Сполученими Штатами, спричинену тінню Місяця, коли він проходив між Землею та Сонцем.

DSCOVR, яким спільно керують NASA, NOAA та ВПС США, був запущений SpaceX у 2015 році. Його основна місія полягає в моніторингу сонячних вітрів для прогнозів космічної погоди, але він також фіксує зображення Землі. Супутник розташований у точці Лагранжа 1, гравітаційно стабільній зоні приблизно за мільйон миль від Землі.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли Земля, Місяць і Сонце вирівнюються таким чином, що створюється місячна тінь і «вогняне кільце». На відміну від повного сонячного затемнення, коли місяць повністю закриває сонце, під час кільцевого сонячного затемнення місяць лише частково закриває сонячний диск, утворюючи навколо нього яскраве кільце. Це явище зазвичай називають «вогняним кільцем».

Пік кільцеподібного сонячного затемнення було видно лише уздовж вузької смуги, яка простягалася через дев'ять американських штатів, від Орегона до Техасу. Деякі частини Центральної та Південної Америки також змогли стати свідками події. Щоб безпечно спостерігати за затемненням, потрібно було використовувати спеціальні окуляри або окуляри.

Зображення, зроблене камерою EPIC, пропонує унікальну та захоплюючу перспективу кільцеподібного сонячного затемнення, демонструючи неймовірну красу та небесні чудеса нашого Всесвіту.

джерела:

– НАСА

– NOAA

– ВПС США