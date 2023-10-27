Дослідження руху крапель води вздовж волокон: нові ідеї щодо збору води

Прагнучи розробити інноваційні методи збору води в посушливих і напівпосушливих регіонах, дослідники з Університету Льєжа провели дослідження, щоб зрозуміти, як краплі води течуть уздовж волокон. Їх висновки, опубліковані в Physical Review Fluids, проливають світло на фактори, які впливають на рух цих крапель і мають наслідки для проектування структур для збору атмосферної води.

Подібно до концепції вологих ферм у науковій фантастиці, багато видів рослин у посушливих регіонах адаптували стратегії захоплення води з повітря для виживання. Щоб відтворити та посилити ці механізми, вчені вивчали фундаментальну динаміку водного транспорту та збору атмосферної вологи в пустелях.

Дослідження, очолюване Групою досліджень і застосувань статистичної фізики Університету Льєжа, було зосереджено на відстеженні характеристик і динаміки крапель води, коли вони ковзали вздовж окремих волокон або пучків волокон. Щоб подолати проблему відстеження крапель на великих відстанях, дослідники розробили пристрій, який приводив волокно в рух відповідно до швидкості краплі, завдяки чому вона виглядала нерухомою перед камерою.

Дослідження показало, що діаметр волокна та його субструктура відіграють вирішальну роль у швидкості потоку крапель. Більш товсті волокна призвели до повільнішого руху крапель, як і очікувалося. Коли кілька волокон скручували разом, щоб утворити пучок, діаметр пучка збільшувався, що призводило до зниження швидкості. Однак було помічено дивовижне явище: якщо порівнювати одне волокно діаметром 0.28 мм із пучком із двох волокон діаметром 0.14 мм, крапля на пучку рухалася швидше та втрачала більше об’єму. Дослідники припускають, що крапля заповнює канавки між волокнами, створюючи рідку рейку, яка сприяє більш швидкому ковзанню.

Це дослідження сприяє розробці ефективних структур для збору атмосферної води, потенційно підвищуючи ефективність хмарних мереж за низької вартості. Отримані дані також підкреслюють важливість спостереження за субструктурами організмів, що живуть у пустельних середовищах, і їх потенціал для надихання на технологічні інновації у водному транспорті.

Питання і відповіді

З: Яка мета дослідження, проведеного дослідниками з Університету Льєжа?

Метою дослідження було дослідити фактори, що впливають на рух крапель води вздовж волокон, і отримати уявлення про методи збору води для посушливих і напівпосушливих регіонів.

З: Як дослідники відстежували краплі?

Дослідники розробили пристрій, який приводив волокно в рух відповідно до швидкості краплі, завдяки чому вона виглядала нерухомою перед камерою.

З: Яку роль відіграє діаметр волокна в краплинному потоці?

Більш товсті волокна призводять до повільнішого руху крапель, тоді як тонкі волокна забезпечують швидший потік.

З: Яке цікаве явище спостерігалося під час дослідження?

Порівнюючи одне волокно з пучком з двох волокон однакового діаметру, крапля на пучку подорожувала швидше та втрачала більше об’єму. Існує гіпотеза, що канавки між волокнами створюють рідку рейку, яка сприяє більш швидкому ковзанню.

З: Як ці відкриття можуть сприяти збору атмосферної води?

Ці висновки потенційно можуть покращити дизайн структур для збору атмосферної води, таких як хмарні мережі, що призведе до підвищення ефективності та зниження витрат.