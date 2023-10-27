Розуміння генетичної адаптації актиній для виживання в глибоководних гідротермальних джерелах

Глибоководні гідротермальні джерела є одним із найбільш екстремальних і негостинних середовищ на Землі. Проте багато дивовижних і унікальних організмів пристосувалися процвітати в цих суворих умовах. Недавнє дослідження, опубліковане в Science Advances, пролило світло на генетичні адаптації певного виду морської анемони, Alvinactis idsseensis sp. nov., що дозволяє йому виживати поблизу глибоководних гідротерм.

Попередні дослідження показали, що життя поблизу гідротермальних джерел вимагає адаптації до екстремального тиску, темряви, високих температур і викидів токсичних хімікатів. Дослідники мали на меті отримати глибше розуміння цих адаптацій, вивчаючи гени морських істот, які населяють це середовище.

Зосередившись на A. idsseensis, домінантному виді морських анемон, знайдених поблизу гідротермальних джерел, дослідники провели геномний аналіз цієї істоти. Однією з помітних знахідок було те, що анемона мала 13 генів переходу мітохондріальної проникності (MTP). Ці гени беруть участь у детоксикації важких металів і допомагають організмам метаболізувати такі токсини.

Щоб дослідити захисну роль цих генів, дослідники ввели два з них у зразки дріжджів і піддали їх дії високого рівня марганцю. Експеримент показав, що гени справді забезпечували захист від отруєння металами, підкреслюючи їх важливість для виживання морських анемон у гідротермальних середовищах.

Ці відкриття сприяють нашому розумінню захоплюючих адаптацій, які демонструють організми в екстремальних середовищах існування. Вивчаючи гени морських анемон, дослідники можуть відкрити цінну інформацію про механізми, які дозволяють життю зберігатися в морських глибинах. Ці знання можуть мати ширші наслідки для розуміння меж життя на нашій планеті та потенційного відкриття нових стратегій подолання екологічних проблем.

FAQ

З: Що таке гідротермальний джерело?

Відповідь: Гідротермальний жерло — це тріщина в морському дні, яка викидає гарячі, багаті мінералами рідини в навколишню воду внаслідок вулканічної активності.

З: Як організми виживають поблизу гідротермальних джерел?

Відповідь: Організми, які населяють гідротермальні джерела, виробили різні адаптації, щоб протистояти екстремальним умовам, включаючи спеціалізовані ферменти для метаболізації токсинів, термостійкі білки та унікальні фізіологічні механізми.

З: Навіщо вивчати морські анемони?

A: Морські анемони є цікавими об’єктами для дослідження, оскільки вони представляють унікальну групу організмів, які успішно адаптувалися до різноманітних середовищ, включаючи гідротермальні джерела. Вивчаючи їхні гени, вчені можуть отримати уявлення про генетичну основу цих адаптацій.