Розмова про продукти: покращення розмов і побудова стосунків

Початок розмови з незнайомцем може викликати страх. Незалежно від того, чи це перший день у новій школі чи нова робота, початкові взаємодії часто супроводжуються стресом і соціальною тривогою. Однак нове дослідження Університету Олбані та Університету Дьюка свідчить про те, що обговорення представлених продуктів може бути корисним інструментом, щоб розбити лід і покращити результати розмови.

Провідний автор Гілларі Дж. Д. Вінер разом із співавторами Джеймсом Р. Беттманом і Мері Френсіс Люс провели дослідження під назвою «Розмови за допомогою продукту: коли початок розмови зі згадування продукту призводить до кращих результатів розмови?» Дослідження, опубліковане в Journal of Consumer Psychology, досліджує, як продукти, які публічно демонструють споживачі, можуть впливати на те, як інші починають з ними розмову.

Висновки показують, що розмови, розпочаті зі згадування продукту, часто бувають приємними та саморозкритими. Просто посилаючись на предмет, який належить незнайомцю, люди можуть створити міст для розмови, який веде до глибших і більш задовільних дискусій про досвід, інтереси чи інші теми.

Дослідники провели три дослідження, щоб перевірити наслідки початку розмови зі згадок продукту. Вони виявили, що розмови є більш успішними, якщо вони починаються зі згадки продукту. Крім того, вони досліджували характеристики предметів, які часто згадуються та призводять до позитивних результатів розмови.

Хоча попередні дослідження були зосереджені на недоліках обговорення продуктів замість досвіду, це дослідження показує, що продукти можуть слугувати початком розмов, які сприяють значущим зв’язкам. Продукти можна використовувати як відправну точку для обговорення досвіду, як-от подорожі чи концерти, про який, можливо, не згадували інакше.

Однак дослідження також піднімає питання, які потребують подальшого дослідження. У ньому пропонується досліджувати різні способи маніпулювання темами розмови та досліджувати способи початку розмови, окрім тем, пов’язаних із погодою. Крім того, необхідні дослідження, щоб зрозуміти механізми, за допомогою яких продукти сприяють приємним розмовам.

Дослідження також показує, що привабливі продукти, як правило, отримують компліменти або згадки, але не обов’язково призводять до тривалих розмов. З іншого боку, продукти, пов’язані з розкішшю або інтимними частинами особистої ідентичності, як-от релігія, рідко згадуються через соціальні табу. Крім того, деякі респонденти описали використання дисплеїв продуктів для оцінки сумісності під час створення нових друзів.

Майбутні дослідження мають заглибитись у те, як часто та за яких обставин відбуваються розмови за допомогою продукту. Також важливо дослідити взаємозв’язок між згадуванням продукту та стигматизованими станами, такими як фізичні вади. Дослідження піднімає інтригуючі питання про те, чи люди зі стигматизованими умовами демонструють продукти, щоб заохотити розмови, які уникають незручних або небажаних тем.

Підсумовуючи, це дослідження підкреслює потенціал використання продуктів для початку розмови для покращення соціальної взаємодії та налагодження стосунків. Згадка продукту, який публічно демонструє незнайомець, може створити міст для глибшої та приємнішої розмови. Це простий, але ефективний спосіб подолання соціальних бар’єрів і боротьби з проблемами, пов’язаними з ініціюванням розмови з незнайомими людьми.

Питання та відповіді:

З: Як обговорення продуктів може покращити розмову?

A: Обговорення представлених продуктів може стати початком розмови та сприяти більш приємній та самовиявленій взаємодії. Це відкриває двері для глибших дискусій про досвід, інтереси чи інші теми.

З: Чи існують конкретні типи продуктів, які сприяють кращому спілкуванню?

В: Дослідження показує, що предмети, які часто згадуються і не пов’язані з делікатними темами, такими як релігія чи розкіш, можуть призвести до позитивних результатів розмови.

З: Як продукти можуть сприяти розмовам про досвід?

Відповідь: Продукти можуть виступати в якості розмовних клинів, які дозволяють людям говорити або дізнаватися про досвід, як-от поїздки чи концерти, про які вони, можливо, не обговорювали інакше.

З: Чи можуть розмови про продукт допомогти подолати соціальні бар’єри?

Відповідь: Так, згадка продукту, демонстрованого незнайомою людиною, може допомогти подолати соціальні бар’єри та боротися з «несоціальністю», яка часто виникає під час розмови з незнайомими людьми.

Запитання: чи є переваги від показу обмежено привабливих продуктів?

A: Демонстрація продуктів з обмеженою привабливістю може служити механізмом перевірки на сумісність у формуванні нових друзів. Це допомагає людям оцінити реакцію та інтереси потенційних друзів.

(Джерело: phys.org)