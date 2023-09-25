Мікробіом кишечника пов’язаний зі здоров’ям кісток і ризиком остеопорозу, показує дослідження

Нещодавнє дослідження показує, що наш мікробіом кишечника може відігравати важливу роль у здоров’ї наших кісток і допомагати запобігти ризику остеопорозу та переломів. Дослідження, опубліковане в Frontiers in Endocrinology, вивчає область «остеомікробіології» та її потенціал змінювати мікробіоми кишечника для покращення здоров’я кісток.

Дослідники з Hebrew SeniorLife та Інституту дослідження старіння Хінди та Артура Маркуса в США провели дослідження на літніх чоловіках, щоб виявити модифіковані фактори, які сприяють здоров’ю скелета. Використовуючи зображення рук і ніг з високою роздільною здатністю, вони виявили, що певні бактерії негативно пов’язані зі здоров’ям кісток у літніх людей.

Одна з бактерій, Akkermansia, була пов’язана з ожирінням, тоді як бактерія Clostridiales DTU089 була більш поширена в осіб з меншою фізичною активністю та споживанням білка. Попередні дослідження встановили зв’язок між споживанням білка, фізичною активністю та здоров’ям скелета.

Дослідження виявило закономірності, які вказують на те, що більша кількість певної мікробіоти пов’язана з гіршими показниками щільності кісткової тканини та мікроархітектури. Дослідники пропонують подальші дослідження, щоб дослідити взаємозв’язок між конкретними видами бактерій у кишечнику та цілісністю скелета. Вони також прагнуть визначити функціональні шляхи впливу цих бактерій, які можуть впливати на здоров’я кісток.

Хоча передчасно робити висновок, чи безпосередньо впливають самі бактеріальні організми на здоров’я скелета, отримані дані свідчать про те, що мікробіом кишечника може стати мішенню для впливу на здоров’я скелета в майбутньому. Певні бактерії в кишечнику можуть призвести до низького рівня запалення, що може вплинути на здоров’я кісток.

Розуміння взаємозв’язку між мікробіомом кишечника та здоров’ям кісток може сприяти розробці втручань для запобігання остеопорозу та переломів. Подальші дослідження в цій галузі можуть дати розуміння потенційних терапевтичних підходів для покращення здоров’я кісток на основі маніпулювання мікробіомом кишечника.

джерела:

– Frontiers in Endocrinology study: [Вставте назву джерела, цитування]

– Дуглас П. Кіл, старший науковий співробітник Інституту Маркуса