Дослідження показують, що мікробіота матері відіграє вирішальну роль у розвитку плода

У недавньому фінському дослідженні, опублікованому в BMC Biology, дослідники виявили значні відмінності в активності генів у кишечнику плода, мозку та плаценті залежно від мікробіоти матері та сполук, які вона виробляє. Ці результати свідчать про те, що мікробіота матері має вирішальне значення для розвитку та здоров’я її потомства.

До цього дослідження було мало відомо про механізми та взаємодію між материнською мікробіотою та розвитком плоду. Щоб дослідити це, дослідники порівняли плоди звичайних мишачих маток із плодами безбактерійних мишачих маток, які живуть у стерильному середовищі. Вони проаналізували експресію генів і концентрацію метаболітів у кишечнику плода, мозку та плаценті.

Результати показали значні відмінності в експресії генів між плодами безбактерійних і нормальних мишачих маток. У кишечнику імунна система та гени взаємодії хазяїн-мікроб були менш активними у плодів безбактерійних самок. Крім того, спостерігалися відмінності в експресії генів, пов'язаних з розвитком і функціонуванням нервової системи в мозку, а також генів, що регулюють вагітність у плаценті.

Відмінності в експресії генів були більш вираженими у плодів чоловічої статі, що свідчить про те, що вони можуть бути більш чутливими до впливу материнської мікробіоти. Дослідники також виявили в плоді раніше невідомі сполуки, які, ймовірно, є мікроорганізмами та мають вирішальне значення для індивідуального розвитку.

Проводяться подальші дослідження, щоб дослідити появу мікробних метаболітів в інших ссавців і зрозуміти наслідки недоліків у взаємодії між господарем і мікробом на ранніх стадіях життя. Результати цього дослідження можуть сприяти кращому розумінню походження певних розладів і скеровувати майбутні стратегії профілактики та лікування.

джерела:

Aleksi Husso та інші, Вплив материнської мікробіоти та мікробних метаболітів на кишечник плода, мозок і плаценту, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Гельсінський університет