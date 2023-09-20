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Потенційний зв’язок між COVID-19 і хворобою Альцгеймера

ByГабріель Бота

Вересень 20, 2023
Потенційний зв’язок між COVID-19 і хворобою Альцгеймера

Недавнє дослідження пролило світло на потенційний молекулярний механізм, який міг би пояснити когнітивні симптоми, включаючи «мозковий туман», які відчувають люди, інфіковані вірусом SARS-CoV-2. Дослідження також припускає можливий зв’язок між COVID-19 і розвитком або загостренням хвороби Альцгеймера.

Дослідження під керівництвом Крістіни Ді Пріміо та її колег вивчало вплив інфекції SARS-CoV-2 на нейронні клітини та моделі мишей. Команда зосередилася на білку під назвою Тау, який відомий своєю роллю у розвитку хвороби Альцгеймера. У людей з хворобою Альцгеймера молекули тау-білка заплутуються і злипаються в нейронах.

Дослідження показало, що коли SARS-CoV-2 вражає нейронні клітини або мозок миші, він взаємодіє з тау, викликаючи процес, який називається гіперфосфорилюванням. Цей процес передбачає додавання фосфатних груп до тау в певних місцях зв’язування. Цікаво, що гіперфосфорилювання, яке спостерігалося в дослідженні, відображало моделі фосфорилювання, які спостерігалися у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Крім того, дослідники виявили значне підвищення рівнів тау в нерозчинній фракції інфікованих клітин, що вказує на патологічні зміни білка. Незрозуміло, чи є ці зміни прямим результатом вірусу чи частиною клітинної захисної реакції.

Хоча дослідження дає цінну інформацію про потенційний зв’язок між COVID-19 і хворобою Альцгеймера, необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти механізми, що лежать в основі, і встановити клінічну значимість. Тим не менш, ці висновки підкреслюють важливість подальшого дослідження довгострокових неврологічних ефектів COVID-19.

Загалом це дослідження сприяє зростанню кількості доказів того, що інфекція COVID-19 може мати наслідки, окрім респіраторних симптомів. Взаємодія між SARS-CoV-2 і Tau створює інтригуючі можливості для майбутніх досліджень і розробки терапевтичних втручань.

Довідка з журналу: Di Primio, C. та ін. (2023) Інфекція коронавірусом 2 важкого гострого респіраторного синдрому призводить до патологічної сигнатури Tau в нейронах. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Примітка: Оригінальна стаття містить більш детальну інформацію, і до неї можна отримати доступ через надане посилання на журнал.)

By Габріель Бота

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