Нові докази свідчать про формування Місяця в глибині мантії

Вчені з Китаю та США зробили новаторське відкриття, яке відкриває новий погляд на формування Місяця. Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, припускає, що два величезні об’єкти, поховані в глибокій мантії Землі, можуть бути залишками від створення Місяця приблизно 4.5 мільярда років тому.

У відповідності з переважаючою теорією вчені припускають, що Місяць утворився після зіткнення планети розміром з Марс, яку називають Тейя, або з Геєю, або з ранньою Землею. Це сильне зіткнення підштовхнуло верхній шар Землі в космос, де фрагменти зрештою злилися, утворивши Місяць.

Міжнародна команда, що складається з дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту, Університету штату Арізона та Шанхайської астрономічної обсерваторії (SHAO), запропонувала переконливі докази на підтримку цієї гіпотези. Вони припускають, що під Африканським континентом і Тихим океаном існують дві аномалії значних розмірів і низьких сейсмічних швидкостей у самій нижній мантії Землі. Вони вважають, що ці аномалії можуть бути отримані від матеріалів мантії Тейї (іменованих ТММ), які за своєю суттю мають щільність на 2-3.5 відсотка більшу, ніж у мантії протоземлі.

Завдяки моделюванню колосальних ударів команда виявила, що частина мантії Тейї потенційно злилася з твердою нижньою мантією протоземлі та збереглася в ній після катаклізмів, у результаті яких утворився Місяць.

Однією з вражаючих характеристик залишків Тейї, подібних до місячних порід, є високий вміст заліза, що надає їм більш щільний склад порівняно з навколишнім середовищем. Після удару ці щільні згустки, що охоплюють десятки кілометрів, ймовірно, затонули й накопичилися в термохімічних купах на вершині ядра Землі, зрештою зберегвшись до наших днів. Вчені стверджують, що цей процес є природним наслідком гігантського удару, який породив Місяць.

Наслідки цього відкриття виходять за межі місячної науки. Він пропонує дослідникам інноваційну лінзу, через яку можна зрозуміти внутрішню структуру Землі, її довгострокову еволюцію та навіть формування внутрішньої Сонячної системи. Крім того, співавтор Ден Хунпін з SHAO припускає, що це дослідження може дати цінну інформацію про придатність для життя екзопланет за межами нашої Сонячної системи.

Питання та відповіді:

З: Яка теорія утворення Місяця існує?

Відповідь: Переважна теорія припускає, що Місяць утворився після зіткнення планети Тейя розміром з Марс або з Геєю, або з ранньою Землею.

З: Які докази підтверджують гіпотезу про релікти, що утворюють місяць у глибокій мантії Землі?

Відповідь: Наявність двох аномалій розміром з континент із низькою швидкістю сейсмічних хвиль у нижній частині мантії, відповідно під Африканським континентом і Тихим океаном, розглядається як можливий доказ того, що матеріали мантії Тейї злилися з мантією Землі після формування Місяця.

П: Як мощі Теї могли зберегтися до наших днів?

Відповідь: Після гігантського удару щільні згустки залишків Тейї затонули й накопичилися в термохімічних купах на вершині ядра Землі, де вони, ймовірно, збереглися до наших днів.