Люди з ВІЛ мають підвищений ризик повторного зараження COVID-19, результати дослідження

Нове дослідження, проведене Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC), показує, що люди з ВІЛ (PWH) мають вищий рівень повторного зараження COVID-19 порівняно з людьми без ВІЛ (PWOH).

Дослідження, опубліковане в Emerging Infectious Diseases, проаналізувало дані 453,587 2 дорослих у Чикаго, які були інфіковані SARS-CoV-2022 від початкового зараження до травня 19 року. Дослідники вивчили результати тестів на COVID-XNUMX і записи про вакцинацію, пов’язані з розширеним ВІЛ у Чикаго. Система звітності про СНІД.

Дослідження показало, що 5.3% COVID-позитивних людей зазнали повторного зараження, у тому числі 6.7% ЛІВ та 5.2% ЛІВ. Рівень повторного зараження ЛВС становив 66 на 1,000 людино-років, що вище, ніж 50 на 1,000 людино-років серед ЛВС. Після поправки на інші фактори, ЛВГ мав значно вищий рівень повторного зараження COVID-19 (1.46 на 1,000 людино-років) порівняно з ЛВГ.

Було помічено, що серед осіб, які перенесли повторне зараження, ЛВС, як правило, були старшими (з середнім віком 43 роки) порівняно з ЛВС (з середнім віком 36 років). Серед ЛВС також частіше були чоловіки (79.3% проти 40.9%) і чорношкірі (53.7% проти 27.0%). Крім того, ймовірність отримання первинної серії вакцини проти COVID-19 і ревакцинації у ЛВС була більшою, ніж у ЛВГ (31.8% проти 22.1%). Цікаво, що менший відсоток ЛЖВ не були щеплені на момент свого першого зараження порівняно з ЛЖВ (87.5% проти 91.0%).

Дослідження підкреслює важливість дотримання ПВГ рекомендованого графіка вакцинації проти COVID-19, включаючи отримання бустерних доз, для зниження ризику повторного зараження SARS-CoV-2. З мешканців, які отримали вакцину до свого першого зараження, 54.2% пройшли первинну серію вакцин Pfizer/BioNTech. Серед осіб, які перенесли повторне зараження, 39.6% завершили первинну серію, але ще не отримали ревакцинацію.

Незалежно від варіативної хвилі та календарного кварталу, PWH постійно демонстрував вищий рівень повторного зараження, ніж PWOH. Найвищий рівень випадків повторного зараження серед ЛВД спостерігався під час домінування штаму Омікрон – 50 випадків на 1,000 людино-років. Загалом було зареєстровано понад 16 випадків повторного зараження на 1,000 людино-років серед ЛВС.

Щоб запобігти повторному зараженню SARS-CoV-2, автори наголошують, що люди з ВІЛ повинні дотримуватися рекомендованого графіка вакцинації проти COVID-19, включаючи бустерні дози.

джерела:

– Центри контролю та профілактики захворювань (CDC)

– Журнал Emerging Infectious Diseases