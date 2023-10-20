Дослідження виявило, що релігійна приналежність не впливає на використання онлайн-порнографії в Німеччині

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Archives of Sexual Behavior, вивчало взаємозв’язок між релігійною приналежністю та використанням онлайн-порнографії в Німеччині. Дослідники використовували дані веб-панелі відстеження в поєднанні з даними опитувань, щоб отримати уявлення про поведінку різних релігійних груп в Інтернеті.

Всупереч попереднім дослідженням, які свідчили про сильний зв’язок між релігійністю та використанням порнографії, результати показують, що німецькі католики, протестанти та релігійні люди однаково схильні використовувати онлайн-порнографію. З іншого боку, представники релігійних меншин, як-от мусульмани чи православні, рідше залучаються до онлайн-порнографії.

Дослідження також показало контрастні результати в порівнянні з дослідженнями, проведеними в інших країнах. У Німеччині протестантство чи католицтво не зменшує суттєво ймовірність використання онлайн-порнографії, на відміну від таких країн, як Сполучені Штати. Дослідники припускають, що цю різницю можна пояснити порівняно більш ліберальним ставленням німецьких християн.

Одним з обмежень попередніх досліджень на цю тему є те, що вони значною мірою покладалися на самозвіти за допомогою опитувань, які можуть бути предметом упереджень і неточностей. Використання даних панелі веб-відстеження забезпечує більш об’єктивне та точне вимірювання поведінки людей в Інтернеті, включаючи використання порнографії.

Дослідники припускають, що результати цього дослідження спростовують попередні припущення та підкреслюють важливість використання альтернативних методів, таких як веб-відстеження, для вивчення делікатних тем, таких як онлайн-порнографія. Покладаючись на дані веб-відстеження, дослідники можуть обійти обмеження, пов’язані з даними, які повідомляють самі, забезпечуючи більш повне розуміння фактичної активності людей в Інтернеті.

Загалом це дослідження сприяє нашому розумінню зв’язку між релігійною приналежністю та використанням онлайн-порнографії в Німеччині. Це наголошує на необхідності детального дослідження, яке враховує культурні та релігійні відмінності під час вивчення такої поведінки.

Джерело: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Посилання:

Максиміліан Т. П. фон Андріан-Вербург та інші, Повторна оцінка використання онлайн-порнографії в Німеччині: поєднання веб-відстеження та аналізу даних опитування, Архіви сексуальної поведінки (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8