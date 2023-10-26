Нове уявлення про валідацію набору даних оптичної товщини аерозолю MERRA-2 у Китаї

Вчені з Інституту досліджень аерокосмічної інформації (AIR) Академії наук Китаю нещодавно опублікували дослідження в Atmosphere, яке проливає світло на перевірку даних MERRA-2 Optical Thickness (AOT) аерозолю в Китаї. Цей набір даних, відомий як ретроспективний аналіз сучасної епохи для досліджень і застосувань версії 2, має вирішальне значення для кліматичних досліджень, моделювання атмосфери, моніторингу якості повітря та екологічних досліджень.

Однією з проблем, з якою зіткнулися під час перевірки набору даних MERRA-2 AOT у Китаї, є нерівномірний і розріджений розподіл роботизованої мережі аерозолів (AERONET) у регіоні. Щоб подолати це, вчені створили Національну мережу перевірки аерозольних продуктів супутникової цивільної космічної інфраструктури (SIAVNET). Ця мережа має на меті покращити процес перевірки та надати більш точне розуміння ефективності набору даних.

Результати перевірки SIAVNET показали цікаві висновки щодо точності набору даних MERRA-2 AOT за різних умов. Набір даних демонструє вищу точність, коли AOT менше 1.0, із нахилом 0.712 і значенням R-квадрат 0.584. Проте відсоток пар даних, які відповідають мінімальним вимогам Глобальної системи спостережень за кліматом (GCOS), становить менше 60%, що вказує на необхідність подальшого вдосконалення.

Крім того, дослідження підкреслює, що якість симуляції AOT MERRA-2 змінюється залежно від висоти та пори року в Китаї. Якість моделювання нижча на великих висотах порівняно з меншими. Крім того, якість моделювання залежить від сезону, причому найнижча продуктивність спостерігається під час весняного сезону. Однак у наступні сезони якість поступово покращується, причому найвища якість спостерігається взимку. Наявність пилового аерозолю навесні може сприяти зниженню якості моделювання.

Зусилля з перевірки, яким сприяє SIAVNET, мають вирішальне значення для забезпечення надійності набору даних MERRA-2 AOT у Китаї. Ці висновки дозволяють вченим краще зрозуміти обмеження набору даних, особливо в регіонах з різними аерозольними навантаженнями та висотою, а також сезонними коливаннями. Точні кліматичні дослідження, моделювання атмосфери, моніторинг якості повітря та дослідження навколишнього середовища можуть бути досягнуті завдяки кращому розумінню ефективності набору даних у регіоні.

Питання та відповіді:

З: Що таке набір даних оптичної товщини аерозолю (AOT) MERRA-2?

A: Набір даних MERRA-2 AOT є цінним ресурсом у кліматичних дослідженнях, моделюванні атмосфери, моніторингу якості повітря та дослідженнях навколишнього середовища. Він поєднує інформацію з багатьох супутникових приладів і числових моделей, надаючи цінну інформацію для вчених.

З: Що таке SIAVNET?

A: SIAVNET розшифровується як Національна мережа перевірки аерозольних супутникових супутникових інфраструктур цивільної космічної інфраструктури. Це ініціатива, створена для покращення перевірки набору даних MERRA-2 AOT у Китаї шляхом вирішення проблеми нерівномірного та розрідженого розподілу мереж моніторингу аерозолів у регіоні.

З: Які результати дослідження?

В: Дослідження показує, що точність набору даних MERRA-2 AOT залежить від аерозольного навантаження в атмосфері. Він також підкреслює варіації продуктивності набору даних залежно від висоти та пори року, причому нижча якість моделювання спостерігається на великих висотах і протягом весняного сезону.

З: Чому ці висновки важливі?

В: Ці висновки дають цінну інформацію про обмеження набору даних MERRA-2 AOT у Китаї. Розуміючи продуктивність набору даних за різних умов, науковці можуть забезпечити більш точні кліматичні дослідження, моделювання атмосфери, моніторинг якості повітря та екологічні дослідження в регіоні.