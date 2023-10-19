Астероїд 33 Полігімнія: таємнича та надщільна сутність

Дослідники з Університету Арізони в Тусоні зробили незрозуміле відкриття під час вивчення астероїда 33 Polyhymnia. Цей астероїд, названий на честь грецької музи священних гімнів, викликав інтерес астрофізиків завдяки своїй неймовірній щільності. Фактично, 33 Polyhymnia настільки щільний, що вчені припускають, що він може складатися з елементів, яких немає в періодичній таблиці.

Можливість існування астероїдів, склад яких невідомий на Землі, особливо важлива для тих, хто бере участь у розробці космічних корисних копалин. Компанії, зацікавлені у видобутку дорогоцінних металів, таких як золото, на астероїдах вважають існування таких елементів дуже інтригуючим.

У дослідженні, опублікованому в The European Physical Journal Plus, дослідники класифікували 33 Polyhymnia як компактний ультращільний об’єкт (CUDO) і виявили, що його виміряна щільність вища, ніж будь-який відомий елемент на Землі. Вони припускають, що цей астероїд може складатися з надважких елементів, раніше не ідентифікованих людьми.

Щільність цих гіпотетичних елементів була б навіть більшою, ніж щільність осмію, який наразі є найщільнішим відомим природним стабільним елементом. З атомним номером близько 164 ці елементи перевершують осмій за щільністю.

Команда Університету Арізони досліджувала властивості елементів з атомними номерами, вищими за номери в періодичній таблиці. Незважаючи на те, що вони досліджували такі елементи, як осмій та інші, які були штучно отримані з вищими атомними номерами, вони не змогли знайти жодного з масовою щільністю, яка могла б пояснити спостереження, зроблені на 33 Polyhymnia.

Дослідники припустили, що якщо надважкі елементи достатньо стабільні, вони потенційно можуть існувати в ядрах щільних астероїдів, таких як 33 Polyhymnia. Це відкриває захоплюючі можливості для подальшого дослідження та розуміння складу астероїдів у нашій Сонячній системі.

Нещодавні зусилля НАСА з вивчення та отримання зразків з астероїдів узгоджуються з висновками Університету Арізони. Успішне відновлення першого в історії зразка астероїда з астероїда Бенну, а також запуск космічного корабля «Психея» для вивчення металевого астероїда «Психея» підкреслює важливість дослідження цих небесних тіл. Ці місії можуть дати цінну інформацію про формування та склад астероїдів, проливаючи світло на ранню історію нашої Сонячної системи.

джерела:

– Дослідники Університету Арізони, The European Physical Journal Plus