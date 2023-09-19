Побачте вражаюче північне сяйво в Ірландії та Північній Ірландії

Північне сяйво, одне з найдивовижніших природних явищ у світі, можна побачити в різних місцях Ірландії та Північної Ірландії. Хоча немає жодних гарантій спостерігати це чудове світлове шоу, за словами Девіда Мура, редактора журналу Astronomy Ireland, майбутнє рівнодення 23 вересня може дати кращі шанси. Умови в магнітному полі Землі та нахил планети протягом цього часу збільшують можливість побачити полярне сяйво.

Сільське північне узбережжя Північної Ірландії вважається одним із найкращих місць для спостереження за вогнями, оскільки вдалині немає міських вогнів і відкривається вид на Атлантичний океан. Майо, з якого також відкривається вид на океан, є ще одним гарним місцем для спостереження за північним сяйвом. Однак чисте небо є необхідним для перегляду з будь-якої точки країни.

Процес полярного сяйва починається з сонячних спалахів на Сонці, які викидають у космос мільярди тонн радіації. Ці атомні частинки досягають атмосфери Землі приблизно через два дні і притягуються до Північного та Південного полюсів магнітним полем Землі. Коли вони стикаються з атомами та молекулами в атмосфері, вони генерують яскраві кольори, які характеризують північне сяйво.

Інтенсивність світла залежить від активності частинок, які мають типову овальну форму навколо Північного полюса. У рідкісних випадках, коли відбувається сильний сонячний вибух, кільце розширюється і може досягати півдня аж до Ірландії. Щоб підвищити шанси побачити полярне сяйво, дуже важливо триматися подалі від штучних вогнів. Життя в місті чи містечку може дати лише короткий огляд основних експонатів, тоді як темні місця в сільській місцевості пропонують кращий огляд.

Astronomy Ireland запускає службу сповіщень про полярне сяйво, надаючи щоденні оновлення про стан неба та можливість побачити північне сяйво. Важливо відзначити, що полярне сяйво можна побачити в будь-який час ночі, тривалість якого коливається від кількох годин до всієї ночі.

Незважаючи на те, що погодні умови в Ірландії часто викликають труднощі, наступні кілька років обіцяють побачити північне сяйво, оскільки сонячна активність досягне піку в 2025 році. Отже, слідкуйте за небом і сподівайтеся на ясні ночі, щоб відчути це благоговіння. надихаюче природне явище.

джерела:

– Журнал Astronomy Ireland