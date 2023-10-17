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Високий рівень забруднення: у стратосфері Землі виявлено сліди космічного сміття

ByРоберт Ендрю

Жовтень 17, 2023
Високий рівень забруднення: у стратосфері Землі виявлено сліди космічного сміття

Вчені, аналізуючи дані, зібрані з дослідницького літака в стратосфері, зробили дивовижне відкриття - крихітні шматочки металу та екзотичні елементи з викинутих космічних кораблів. Дослідження, проведене Національним управлінням океанічної атмосфери (NOAA) разом з Університетом Пердью та Університетом Лідса, виявило, що алюміній та інші метали містяться приблизно в 10% частинок у стратосфері. Серед найбільш несподіваних елементів були ніобій і гафній, які є рідкісними елементами, які зазвичай не зустрічаються в цій області атмосфери. Таємниця їхнього походження була розгадана, коли елементи були простежені до супутників і ракетних прискорювачів, які використовують їх у жаростійких, високоефективних сплавах.

У дослідженні використовувався спеціальний прилад під назвою PALMS (аналіз частинок за допомогою лазерної спектрометрії), встановлений на дослідницькому літаку для збору та хімічного аналізу окремих частинок повітря. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, мало на меті вивчити аерозольні частинки в стратосфері. У стратосфері, другому шарі атмосфери Землі, знаходиться озоновий шар, який захищає планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Хоча обсяг забруднення космічним сміттям може здатися невеликим, оскільки за останні п’ять років було запущено понад 5,000 супутників і очікується, що більшість із них знову увійдуть в атмосферу, необхідно зрозуміти, як це вплине на стратосферні аерозолі. OrbitingNow, організація, яка відстежує об’єкти в космічному просторі, зараз спостерігає близько 8,000 об’єктів на низькій навколоземній орбіті, які згодом згорять в атмосфері.

Це дослідження підкреслює невидимий вплив дослідження космосу на навколишнє середовище Землі та важливість відповідальної утилізації космічного сміття. Розуміння того, як космічне сміття впливає на нашу атмосферу, має вирішальне значення як для захисту нашої планети, так і для сталого розвитку космічних технологій.

джерела:
– The Weather Channel і NOAA [без URL-адреси]
– Праці Національної академії наук [немає URL]

By Роберт Ендрю

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