Паразити маніпулюють господарями, використовуючи вкрадені гени, результати дослідження

Вчені з RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research відкрили захоплюючий метод, який паразити використовують для маніпулювання своїми господарями: вкрадені гени, отримані шляхом горизонтального переносу генів. Дослідження, опубліковане в Current Biology, показує, що паразити мають здатність маніпулювати поведінкою господаря для власного виживання та розмноження.

Один із прикладів цієї маніпуляції можна побачити у черв’яків кінського волоса. Ці черв’яки народжуються у воді і покладаються на водних комах, щоб транспортувати їх на сушу. Досягнувши своїх наземних господарів, таких як цвіркуни чи богомоли, хробаки маніпулюють своєю поведінкою, щоб переконатися, що вони зрештою повертаються у воду, де вони можуть продовжити свій життєвий цикл. Хоча попередні дослідження припускали використання паразитами молекулярної мімікрії, точний механізм цього явища залишався невловимим.

Щоб пролити світло на цю тему, дослідники вивчили експресію генів у волосатого хробака Chordodes, коли він маніпулював своїм господарем-богомолом. Вони виявили, що під час маніпуляції хробак більш інтенсивно експресував понад 3,000 генів, що вказує на виробництво білків, які впливають на нервову систему господаря. Навпаки, експресія генів у мозку богомола залишилася незмінною порівняно з неінфікованими богомолами.

Потім дослідники звернули увагу на походження генів, залучених до маніпулювання господарем. Вони виявили, що багато генів кінського волоса надзвичайно схожі на гени богомолів. Це свідчить про те, що гени були отримані шляхом горизонтального перенесення генів, процесу, під час якого гени передаються між організмами без відтворення. Горизонтальний перенос генів може мати значні еволюційні наслідки, дозволяючи організмам швидко отримувати нові гени або функції.

Подальший аналіз підтвердив ідею, що молекулярна мімікрія, яка спостерігається у волосатів, є результатом горизонтального переносу генів від богомолів. Дослідники виявили, що ключові гени, які беруть участь у маніпуляціях з господарем, збігаються з генами богомолів, але відсутні або відрізняються у видів хробаків, які не використовують господарів-богомолів. Ці гени мімікрії, особливо ті, що пов’язані з нейромодуляцією, тяжінням світла та циркадними ритмами, здається, відіграють життєво важливу роль у маніпуляціях з господарем.

Горизонтальний перенос генів широко спостерігався в бактеріях як механізм розвитку стійкості до антибіотиків. Відкриття цього процесу серед багатоклітинних організмів дає цінну інформацію про еволюцію. Дослідники сподіваються використовувати волосоголовця як модель для подальшого дослідження горизонтального перенесення генів і покращення нашого розуміння еволюційної адаптації.

джерела:

– Оригінальне дослідження: Current Biology, «Горизонтальний перенос генів уможливлює поведінкову мімікрію та забезпечує приховану адаптацію в паразитичних нематоморфах»

– RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/