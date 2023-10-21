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Спостереження зіткнення нейтронних зірок: вирішення проблеми Хаббла

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
Спостереження зіткнення нейтронних зірок: вирішення проблеми Хаббла

Астрофізики запропонували новий метод для усунення невідповідностей у вимірюванні швидкості розширення Всесвіту, широко відомий як «напруга Хаббла». Астрофізична спільнота бореться з «кризою в космології», оскільки існувала непослідовність у вимірюванні швидкості розширення, також відомої як стала Хаббла. Ця розбіжність виникає через сходи космічних відстаней, де астрономи використовують різні методи для вимірювання відносних відстаней у більших масштабах.

У недавньому дослідженні міжнародна група астрофізиків запропонувала новий підхід до вимірювання космічного розширення шляхом спостереження нейтронних зірок, які стикаються, також відомих як кілонові. Дослідники стверджували, що, вивчаючи ці події, вони можуть отримати узгоджені вимірювання постійної Хаббла та визначити напругу Хаббла.

Галактики у Всесвіті віддаляються одна від одної з дедалі більшою швидкістю через розширення самого простору. Спостереження Едвіна Хаббла на початку 20 століття показали, що чим далі знаходиться галактика, тим швидше вона віддаляється. Це змусило вчених спробувати виміряти постійну Хаббла, яка відображає швидкість розширення Всесвіту.

Команда дослідників припустила, що вивчення зіткнення нейтронних зірок, які призводять до вибухів кілонових, може дати цінну інформацію про вимірювання відстаней у космосі. Аналізуючи ці вибухи, вони виявили дивовижну симетрію, яку можна використовувати як новий метод вимірювання відстані.

Ця пропозиція ґрунтується на попередніх дослідженнях, які продемонстрували сферичну симетрію вибухів Кілонової та їх кореляцію з фундаментальною фізикою. Висновки команди мають потенційні наслідки для точного вимірювання віку Всесвіту.

На завершення, спостерігаючи за нейтронними зірками, які стикаються, астрофізики сподіваються усунути постійну розбіжність у вимірюванні швидкості розширення Всесвіту та узгодити напругу Хаббла. Цей новий метод вимірювання відстані може привести до більш точних оцінок постійної Хаббла та розкрити нове розуміння природи космосу.

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By Габріель Бота

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