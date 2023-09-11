NGC 3156: дивовижна лінзоподібна галактика

Знімок тижня, зроблений космічним телескопом Хаббл, демонструє захоплюючу NGC 3156, лінзоподібну галактику, яка знаходиться між еліптичною та спіральною галактиками. NGC 73, розташована приблизно в 3156 мільйонах світлових років від Землі в сузір’ї Секстана, є небесним дивом, яке варто досліджувати.

Секстанс, мале екваторіальне сузір’я, де знаходиться NGC 3156, має історичне значення. Це сузір’я, назване на честь секстанта, інструменту, що використовується для навігації, має коріння набагато раніше, ніж XVIII століття. Ісламські вчені розробили астрономічні секстанти за століття до того, як були винайдені навігаційні секстанти, використовуючи ці інструменти для вимірювання кутів у небі. Примітно, що Улуг-бек з династії Тимуридів побудував величезний секстант радіусом 18 метрів у п’ятнадцятому столітті в Самарканді, Узбекистан, демонструючи давнє застосування цього астрономічного інструменту.

У сучасній астрономії секстанти були замінені більш точними інструментами, що використовуються для позиціонування зірок і небесних об’єктів. Незважаючи на цей зсув, NGC 3156 було ретельно вивчено, зосереджуючись на його кульових скупченнях, нещодавньому утворенні зірок і навіть впливі надмасивної чорної діри в її центрі, яка пожирає навколишні зірки.

Секстант у контексті навігаційних інструментів є цінним інструментом для визначення широти під час морської та повітряної навігації. Цей прецизійний прилад, що має форму однієї шостої кола, використовує телескоп і відбивні дзеркала для вимірювання кута між небесним об’єктом, наприклад зіркою чи місяцем, і горизонтом. Спостерігаючи за висотою цих небесних тіл, мореплавці й авіатори можуть точно визначити їх місцезнаходження на Землі. Секстанти зіграли вирішальну роль у складанні курсів через величезні та непозначені ділянки океану чи неба.

NGC 3156 пропонує заворожливий погляд на чудеса Всесвіту. Поєднуючи історичне значення з сучасними відкриттями, ця лінзоподібна галактика продовжує захоплювати астрономів і надихати на подальше дослідження космосу.

джерела:

– Зображення тижня космічного телескопа Хаббл

– Історичне значення Секстана

– Обсерваторія Улуг-Бека в Самарканді

– Сучасна астрономія та NGC 3156

– Визначення секстанта