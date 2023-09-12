Астрономи виявляють потенційне насіння зірок в інфрачервоних темних хмарах

Недавнє дослідження, проведене астрономами за допомогою телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), пролило нове світло на формування зірок великої маси. Дослідники зосередилися на 39 інфрачервоних темних хмарах (IRDC), які є масивними, холодними та щільними хмарами газу та пилу, які, як вважають, є місцями народження масивних зірок.

Команда виявила понад 800 потенційних зоряних зерен, або ядер молекулярних хмар, у цих IRDC. Цікаво, що 99% цих ядер не мають необхідної маси для еволюції у зірки великої маси, що свідчить про те, що механізм утворення зірок великої маси принципово відрізняється від механізму утворення зірок малої маси.

Одним з інтригуючих висновків дослідження є розподіл цих ядер. У зоряних скупченнях зірки з великою масою зазвичай групуються разом, тоді як зірки з малою масою поширені ширше. Проте дослідники виявили, що розташування ядер з більшою масою всередині IRDC не має переваги порівняно з розташуванням ядер з меншою масою. Натомість команда помітила, що більш щільні ядра, як правило, були локально сконцентровані. Це вказує на те, що щільніші ядра, а не просто більш масивні ядра, можуть бути попередниками зірок великої маси.

Розуміння формування зірок великої маси має вирішальне значення, оскільки вони відіграють життєво важливу роль в еволюції Всесвіту. Зірки великої маси сприяють вивільненню важких елементів і їх вибуховій загибелі, оскільки наднові створюють ударні хвилі, які формують навколишнє середовище. Однак через їхню рідкість механізм формування масивних зірок залишається недостатньо вивченим.

Це дослідження дає цінну інформацію про ранні стадії утворення зірок великої маси. Виявляючи потенційні зародки зірок у IRDC, астрономи можуть розширити своє розуміння складних процесів, пов’язаних із народженням масивних зірок.

джерела:

– «Дослідження ALMA темних згустків великої маси на ранніх стадіях (ASHES) розміром 70 мкм. IX. Фізичні властивості та просторовий розподіл ядер у IRDC» – Кахо Морі, Патрісіо Санхуеза, Фумітака Накамура, Цичжоу Чжан, Джованні Сабатіні, Хенрік Беутер, Сін Лу, Шанхуо Лі, Гвідо Гарай, Джеймс М. Джексон, Фернандо А. Олгін, Даніель Тафойя , Кенічі Татемацу, Нацуко Ізумі, Такеші Сакаї, Андреа Сілва (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/accccea

– Великий міліметровий/субміліметровий масив Atacama (ALMA)

– Астрофізичний журнал