Тренування з опором для літніх дорослих: покращення якості життя та запобігання втраті м’язів

З віком стає все важливішим надавати пріоритет фізичній формі та здоров’ю, щоб зберегти здатність виконувати повсякденні завдання, не відчуваючи фізичної втоми. Залишаючись фізично активними, коли ми стаємо старшими, не тільки покращується якість нашого життя, але й дозволяє нам продовжувати створювати особливі спогади з нашими близькими. Одним із ефективних методів підтримки фізичних функцій і запобігання віковій втраті м’язів є силові тренування.

Тренування з опором, також відоме як силове тренування, передбачає виконання вправ, які змушують м’язи подолати опір. Він може мати різні форми та може бути персоналізований відповідно до потреб людини з віком. Включення силових тренувань у наші тренування може допомогти боротися з природним зниженням м’язової функції та маси, яке відбувається з віком, відомим як саркопенія. Саркопенія пов’язана з підвищеним ризиком падінь, серцево-судинних захворювань, метаболічних захворювань та інших проблем зі здоров’ям.

Останні дослідження показують, що низька сила м’язів є значним фактором, що сприяє саркопенії. Таким чином, реалізація належної програми тренувань з опором, яка зосереджується на покращенні сили, є важливою для боротьби з цим занепадом або його відновлення. Доведено, що регулярні силові тренування з помірними та великими вагами ефективні для запобігання саркопенії та вважаються безпечними, якщо їх виконувати правильно. Однак важливо звернутися за порадою до кваліфікованих професіоналів, таких як персональні тренери або спеціалісти з силової підготовки, щоб забезпечити правильну форму та техніку.

За даними Національної асоціації силових і кондиційних тренувань, люди похилого віку повинні займатися силовими тренуваннями два-три дні на тиждень. Тренування мають включати вправи із залученням кількох суглобів на кожну основну групу м’язів із 12–50 повтореннями на підхід. Інтенсивність має становити від 85% до 24% від індивідуального максимуму на одне повторення. Між підходами рекомендується відпочивати протягом двох-трьох хвилин, щоб дати достатній час для відновлення. Рекомендується, щоб літні люди виконували цю програму два-три дні на тиждень з інтервалом від 48 до XNUMX годин між заняттями.

Реалізація програми тренувань з опором, адаптованої до ваших власних потреб і цілей, може значно збільшити силу та сприяти підтримці здорових м’язів і кісток у віці. Хоча наведені вище рекомендації є основою, консультація з професіоналом дозволить скласти більш персоналізовану програму вправ. Пріоритетність силових тренувань не тільки зміцнює м’язи, але й покращує загальну якість життя та життєвий тонус літніх людей.

джерела:

Тренування опору може приймати різні форми. Зображення Джеймі Гріла/Tetra через Getty Images.

Гіллен, З. (2021). З віком вагаєтеся щодо тренувань з опором? Ось що вам потрібно знати. Отримано з [джерело].