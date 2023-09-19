SpaceX запускає барвистий світловий поїзд із супутниками Starlink

Недавній запуск SpaceX створив приголомшливий світловий поїзд на нічному небі. Запуск, який відбувся на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, відправив на навколоземну орбіту 22 супутники Starlink. Ці супутники, які є частиною глобальної ініціативи SpaceX щодо широкосмугового доступу до Інтернету, захопили спостерігачів у кількох штатах, включаючи Коннектикут, Юту, Іллінойс, Мічиган, Огайо та Вісконсін.

Супутники Starlink відповідають за надання широкосмугового Інтернету користувачам у всьому світі. З моменту першого запуску в 2019 році SpaceX розгорнула понад 3,000 супутників. Компанія планує розмістити в цілому 7,500 супутників на низькій навколоземній орбіті, як це було схвалено Федеральною комісією зв’язку.

Опинившись на орбіті, супутники Starlink рухаються прямолінійно, відбиваючи світло і роблячи їх видимими із землі. Однак їх видимість обмежена, оскільки вони з часом встановлюють власні орбіти. Під час проходження ланцюг Starlink може блимати по небу кілька разів за одну ніч.

Для тих, хто зацікавлений у виявленні супутників, є кілька доступних інтернет-ресурсів. Веб- і мобільний додаток «Знайти Starlink» дозволяє користувачам відстежувати ланцюжки супутників на основі координат або міста. Satellitemap.space пропонує схожу на глобус карту, яка відображає розташування супутників Starlink і надає такі деталі, як дати запуску та останні курси. Користувачі можуть позначати свої будинки на карті, щоб визначити, коли супутник пролетить над ними.

Недавній легковий потяг, створений супутниками Starlink, створив захоплююче та незвичайне видовище для спостерігачів у багатьох штатах. Оскільки SpaceX продовжує запускати нові супутники, у майбутньому нічне небо може побачити ще більше яскравих зображень.

джерела:

– «Супутниковий поїзд Starlink — як його побачити та відстежити» – Космос

– «Гігантські струмені блискавок, у 50 разів сильніші за звичайні блискавки, вилітають угору від урагану Франклін – Пуерто-Ріко» – NatureWorldNews.com