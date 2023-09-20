Подаруйте диво космосу дітям Кенії

Кенійський астроном Сьюзан Мурабана має на меті показати дітям у сільських громадах, що наука для всіх. Разом зі своїм чоловіком, фотографом Деніелом Чу Оуеном, Мурабана подорожує цими громадами з телескопом і надувним планетарієм, навчаючи до 300 дітей про зірки та планети. Ця ініціатива фінансується за рахунок надходжень від поїздок, які підтримують Мандрівний телескоп, соціальне підприємство, засноване Мурабаною, щоб навчати та надихати молодь астрономією та наукою.

Відсутність доступу до телескопів і планетаріїв є проблемою, з якою стикаються багато дітей у Кенії. Мурабана сподівається, що цей досвід розширить їхній кругозір і світогляд. Знайомлячи дітей з чудесами космосу, вона прагне надихнути та розпалити їхню цікавість до світу та можливостей, які лежать за межами Кенії.

Джерело: The Guardian

Вирішення рівня материнської смертності через підтримку народжуваності

Університет Г’юстона-Тіллотсона, історично чорношкірий університет в Остіні, штат Техас, запустив програму Boldly BLUE, щоб подолати високий рівень материнської смертності в штаті, особливо серед чорношкірих жінок. Ініціатива спрямована на навчання доул, акушерок і консультантів з лактації для надання необхідної підтримки під час процесу пологів.

Збільшуючи різноманітність і доступність експертів з питань пологів у Центральному Техасі, університет сподівається покращити доступ до культурно узгодженого та постійного догляду за пологами. Спочатку програма буде зосереджена на підготовці доул, а в наступному році планується розширити її до консультантів з лактації та акушерок. Безкоштовне надання цих послуг допоможе забезпечити більше людей доступом до необхідної підтримки під час вагітності та пологів.

Джерело: КУТ

Перетворення розряджених батарей на стійкі ресурси

Переробка розряджених батарей може стати ключем до сталого виробництва батарей для переходу на чисту енергію. Європейські нормативні акти наполягають на збільшенні переробки акумуляторів, що може зменшити вплив виробництва акумуляторів на навколишнє середовище шляхом мінімізації потреби у видобутку корисних копалин і мінімізації відходів.

Раніше переробка літій-іонних батарей була обмеженою та складною. Однак нові правила в Європі зобов’язують збирати та переробляти літій-іонні акумулятори від електромобілів, електровелосипедів і систем зберігання енергії. Правила також включають суворі цілі відновлення металу. Ці правила розглядаються як крок до створення замкнутого циклу критичних матеріалів.

Завдяки переробці таких металів, як літій, кобальт і нікель із розряджених батарей, виробництво нових батарей може бути більш стійким і екологічним.

Джерело: Grist