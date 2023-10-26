Розкриття тонкощів деградації клітинного білка: шлях до нових методів лікування

Вчені зі Стенфордського університету зробили революційне відкриття в області деградації клітинних білків, проливаючи світло на процес, який довгий час уникав детального розуміння. Ці нові знання містять величезний потенціал для розробки терапевтичних засобів, спрямованих на вікові розлади, аутоімунні захворювання, резистентні до лікування ракові захворювання та лізосомальні розлади накопичення.

Білки, робочі конячки клітинної функції, відіграють як корисну, так і руйнівну роль в організмі людини. Хоча вони беруть участь у травленні та відновленні м’язів, вони також можуть сприяти росту пухлин, хвороби Альцгеймера та серцевих ускладнень. Традиційно препарати були розроблені для інгібування білків шляхом блокування їх активних центрів, але цей підхід обмежується білками, які взаємодіють з клітинами. З’явилася більш досконала техніка під назвою химери, націлені на протеоліз (PROTAC), яка дозволяє розщеплювати проблемні внутрішньоклітинні білки в лізосомах, клітинному білку «подрібнювач деревини».

Однак PROTAC націлені лише на білки, які вже знаходяться всередині клітини, залишаючи значну частину потенційних терапевтичних мішеней. Нещодавно дослідники зі Стенфорда представили химери, націлені на лізосоми (LYTAC), щоб усунути це обмеження, що дозволяє ідентифікувати та позначати позаклітинні білки для деградації. Незважаючи на те, що цей прорив відкрив нові шляхи для відкриття та лікування ліків, основні механізми залишалися неясними, що перешкоджало оптимізації та прогнозуванню ефективності LYTAC.

У дослідженні, опублікованому в Science, вчені використовували генетичний скринінг CRISPR, щоб дослідити клітинні фактори, залучені до деградації білка, опосередкованої LYTAC. Їхні дослідження виявили кореляцію між рівнями недильованого кулліна 3 (CUL3) – білка, відповідального за розпад клітинних білків – і ефективністю LYTAC. Вищі рівні недильованого CUL3 були пов’язані з підвищенням ефективності LYTAC. Дивно, але це відкриття свідчить про те, що виявлення присутності недильованого CUL3 може служити прогностичним тестом для відповіді пацієнта на терапію LYTAC.

Крім того, дослідники виявили камінь спотикання для LYTAC – білки, що містять 6-фосфати манози (M6P). Ці білки, призначені для лізосом, займають рецептори на поверхні клітини, перешкоджаючи зв’язуванню LYTAC. Інгібуючи біосинтез M6P, дослідники спостерігали збільшення незайнятих рецепторів, створюючи можливість для LYTAC захопити ці рецептори та полегшити деградацію білка.

Ці досягнення не тільки збільшують потенціал терапевтичних засобів на основі LYTAC, але також є перспективними для лікування розладів дефіциту лізосом, генетичних захворювань, що характеризуються неадекватними або дисфункціональними лізосомальними ферментами. Поліпшивши доставку замінних ферментів до лізосом, розуміння механізмів LYTAC може призвести до більш ефективного лікування цих виснажливих розладів.

На завершення, поглиблене дослідження клітинного механізму, відповідального за цілеспрямовану деградацію білка, відкрило нові можливості для розробки ліків і лікування. Озброївшись цими знаннями, дослідники можуть оптимізувати LYTAC, наблизивши нас на крок ближче до боротьби з різними захворюваннями, які протягом тривалого часу створювали серйозні проблеми в галузі медицини.

Питання і відповіді

Що таке лізосоми? Лізосоми - це клітинні органели, відповідальні за розкладання та переробку різних молекул, включаючи білки, жири та вуглеводи. Вони функціонують як система утилізації відходів клітини. Що таке лізосомальні розлади накопичення? Порушення накопичення в лізосомах — це рідкісні генетичні захворювання, що характеризуються дефіцитом або збоями в роботі лізосомальних ферментів. Це призводить до накопичення токсичних речовин у клітинах, що призводить до пошкодження тканин і органів. Як працює терапія LYTAC? LYTAC – це молекули, призначені для зв’язування зі специфічними рецепторами на поверхні клітини, позначаючи білки для деградації в лізосомах. Цей підхід дозволяє здійснювати цілеспрямовану деградацію позаклітинних білків. Що таке neddylated CUL3? Neddylated CUL3 відноситься до модифікованої форми куліну 3, білка, який відіграє вирішальну роль у позначенні клітинних білків для деградації. Рівень недильованого CUL3 корелює з ефективністю LYTAC. Як ці відкриття можуть вплинути на терапевтичні засоби? Відкриття, зроблені вченими Стенфордського університету, дають цінну інформацію для розробки більш ефективних методів лікування на основі LYTAC. Крім того, розуміння механізмів, що лежать в основі деградації білка, може допомогти в лікуванні розладів дефіциту лізосом.